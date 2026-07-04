Giá vàng thế giới hôm nay 4/7/2026

Lúc 21h ngày 3/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.176 USD/ounce, tăng gần 54 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.198 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ. Động lực chính đến từ báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, qua đó hỗ trợ dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.

Sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp, thị trường đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài đã giảm bớt.

Trong tháng 6, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, dù tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%. Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt, tạo điều kiện để Fed cân nhắc thận trọng hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng. Ảnh: Phạm Hải

Giới đầu tư vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ khả năng Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trong năm nay nếu lạm phát chưa giảm như kỳ vọng. Đà tăng của vàng vẫn chịu sự chi phối bởi các dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ công bố vào ngày 14/7 và cuộc họp chính sách của Fed vào cuối tháng.

Diễn biến tại eo biển Hormuz dần ổn định, góp phần hạ nhiệt giá dầu và giảm áp lực lạm phát toàn cầu. Dầu WTI giao dịch quanh 68,73 USD/thùng và dầu Brent ở mức khoảng 72,02 USD/thùng.

Chỉ số USD Index tiếp tục suy yếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,5%.

Giá vàng trong nước hôm nay 4/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 3/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng đồng loạt 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Khảo sát thường niên mới nhất của Diễn đàn Các tổ chức Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF) cho thấy các nhà quản lý dự trữ ngoại hối vẫn giữ quan điểm rất tích cực đối với vàng.

Một số dự báo cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 5.000-6.000 USD/ounce trong vòng một năm tới.

Các ngân hàng trung ương không chỉ kỳ vọng giá tăng mà còn coi vàng là tài sản dự trữ chiến lược nhờ khả năng đa dạng hóa danh mục, duy trì thanh khoản và phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Khảo sát Dự trữ Vàng của các Ngân hàng Trung ương do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy 45% ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tiếp tục tăng lượng vàng dự trữ trong 12 tháng tới - mức cao kỷ lục.

Gần 90% số tổ chức được khảo sát tin rằng tổng lượng vàng dự trữ chính thức trên toàn cầu sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Ngân hàng Goldman Sachs cũng duy trì quan điểm lạc quan khi cho rằng nhu cầu mua vàng từ các quốc gia sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng của thị trường. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này dự báo giá vàng có thể tiến sát 4.900 USD/ounce trong năm tới.

Trong bối cảnh nguồn cung vàng từ hoạt động khai thác chỉ tăng chậm, lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương được đánh giá sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho thị trường.

Các chuyên gia nhận định, lãi suất, lạm phát và biến động của đồng USD vẫn sẽ là những yếu tố chi phối diễn biến giá vàng trong ngắn hạn. Chu kỳ hiện nay ghi nhận sự gia tăng vai trò của lực mua từ các tổ chức đầu tư dài hạn, với tầm nhìn hàng chục năm thay vì chỉ vài quý.