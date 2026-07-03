Giá vàng thế giới hôm nay 3/7/2026

Lúc 21h30 ngày 2/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.117 USD/ounce, tăng 84 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.139 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm bớt lập trường cứng rắn về lãi suất.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 57.000 việc làm trong tháng 6, tthấp hơn nhiều mức dự báo khoảng 115.000 việc làm.

Số liệu việc làm của hai tháng trước cũng được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm, cho thấy đà tăng của thị trường lao động đã chậm lại rõ rệt. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 27/6 ở mức 215.000 đơn, thấp hơn dự báo 220.000 đơn.

Giá vàng thế giới tăng. Ảnh: Phạm Hải

Báo cáo việc làm yếu hơn kỳ vọng khiến thị trường cho rằng Fed sẽ có nhiều dư địa hơn để nới lỏng chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống quanh 4,46%, đồng USD suy yếu, qua đó hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Thị trường theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz. Lưu lượng tàu thuyền qua tuyến hàng hải chiến lược này đã ổn định hơn nhưng vẫn thấp hơn trước xung đột. Mỹ và Iran tiếp tục có các tuyên bố trái ngược liên quan đến an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, khiến rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn kết thúc.

Giới đầu tư cũng hướng sự chú ý tới các dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ công bố vào ngày 14/7. Thanh khoản thị trường giảm trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ 4/7.

Giá vàng trong nước hôm nay 3/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 2/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 144,2-148,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Ông Waleed Said, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại GivTrade, nhận định thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó làm giảm áp lực để Fed tiếp tục nâng lãi suất và tạo môi trường thuận lợi hơn cho giá vàng.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex, cho rằng một báo cáo việc làm yếu là chưa đủ để khiến Fed đảo chiều chính sách.

Theo ông Razaqzada, ưu tiên hàng đầu của ngân hàng trung ương Mỹ vẫn là kiểm soát lạm phát, do đó các dữ liệu kinh tế sắp tới sẽ tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với lộ trình lãi suất.

Theo báo cáo triển vọng giữa năm của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dù giá vàng đã giảm mạnh từ đỉnh khoảng 5.500 USD/ounce hồi đầu năm xuống dưới 4.000 USD/ounce vào cuối tháng 6, kim loại quý vẫn là một trong những tài sản có hiệu suất tốt nhất trong 12 tháng qua.

WGC cho rằng lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư dài hạn sẽ giúp hạn chế rủi ro giảm sâu, đồng thời duy trì triển vọng tích cực cho vàng trong nửa cuối năm 2026.

Các chuyên gia của WGC nhận định, ở mặt bằng giá hiện nay, vàng đang phản ánh tương đối đầy đủ bối cảnh kinh tế toàn cầu với tăng trưởng ở mức vừa phải, lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn cao và kỳ vọng các ngân hàng trung ương chỉ còn tăng lãi suất ở mức hạn chế.

Trong kịch bản cơ sở này, giá vàng nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ khoảng ±5% quanh vùng giá hiện tại.