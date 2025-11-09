Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên đầu tuần ngày 3/11, giá vàng miếng SJC ở mức 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước. Đến cuối phiên, thị trường đảo chiều tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC bật tăng 600 nghìn đồng/lượng, đóng cửa ở 147-149 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Doji tăng 200 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Sau đó, giá bật tăng mạnh trong ngày 3/11 nhưng lại giảm sâu vào ngày 4 và 5/11, có lúc lùi về 145,5-147,5 triệu đồng/lượng.

Từ 6/11, thị trường phục hồi, giá vàng SJC tăng trở lại 146,4-148,4 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến cuối tuần. Vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn 9999 Doji cũng tăng nhẹ sau khi giảm mạnh giữa tuần.

Chốt tuần, giá vàng miếng SJC duy trì ở 146,4-148,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC ở 143,3-145,8 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn Doji ở 145-148 triệu đồng/lượng.

So với đầu tuần, giá vàng miếng SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn 9999 Doji giữ nguyên so với đầu tuần.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tiếp tục neo quanh mức 4.000 USD/ounce nhưng chưa thể bứt phá, dù tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy yếu, yếu tố làm dấy lên lo ngại rằng nhu cầu tiêu dùng giảm có thể kéo nền kinh tế vào suy thoái.

Theo báo cáo của Đại học Michigan công bố hôm thứ Sáu, chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 11 giảm xuống 50,3 điểm, thấp hơn so với 53,6 điểm trong tháng 10. Mức giảm này lớn hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế chỉ dự đoán chỉ số sẽ giảm nhẹ xuống 53 điểm.

Tâm lý người tiêu dùng giảm khoảng 6% trong tháng 11 này, chủ yếu do tài chính cá nhân hiện tại giảm 17% và kỳ vọng về điều kiện kinh doanh trong năm tới giảm 11%. Việc chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài hơn một tháng khiến người tiêu dùng lo ngại về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với nền kinh tế.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Phạm Hải

Báo cáo cũng cho thấy lo ngại lạm phát đang gia tăng, dù vẫn thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 5. Kỳ vọng lạm phát trong 1 năm tăng lên 4,7%, so với 4,6% hồi tháng 9.

Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm xuống 3,6%, thấp hơn mức 3,9% ghi nhận hồi tháng 9.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục khiến các nhà kinh tế khó đánh giá chính xác sức khỏe nền kinh tế, và điều này đang tác động tới thị trường vàng. Hiện các nhà phân tích đang theo dõi các tín hiệu khác như thị trường cổ phiếu và giá đồng USD để tìm hướng đi cho vàng.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, 4.000 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng. Mặc dù các yếu tố cơ bản của vàng vẫn rất vững chắc, thị trường cần một “tín hiệu” mới để vàng có thể tăng mạnh.

Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết giá vàng có khả năng dao động đi ngang trong thời gian tới. Mặc dù căng thẳng trong chính sách thương mại đã dịu bớt, nhưng các xung đột vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Vàng vẫn sẽ được ưa chuộng như một nơi trú ẩn an toàn, dù đồng USD gần đây đã hồi phục chút ít.

Ngoài ra, Lambrecht vẫn mong đợi các đợt cắt giảm lãi suất mạnh hơn ở Mỹ so với dự báo hiện tại của thị trường. Nếu bức màn mù về nền kinh tế Mỹ được gỡ bỏ khi các dữ liệu được công bố trở lại, thị trường có thể dịch chuyển theo hướng có lợi, giúp giá vàng tăng lên.

Michael Brown, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Pepperstone, cho rằng vàng vẫn còn tiềm năng tăng giá, ngay cả khi giá vẫn đi ngang. Mức 4.000 USD/ounce có thể là ngưỡng khó phá vỡ.

Brown nhận định giá vàng có thể dao động trong biên độ rộng từ 3.900–4.400 USD/ounce, đây là khoảng giá được xem là hợp lý trong thời gian tới. Theo Brown, rủi ro nghiêng về phía tăng giá, không chỉ vì nhu cầu trú ẩn an toàn và lo ngại về kỳ vọng lạm phát chưa ổn định, vốn đã đẩy vàng tăng trước đó, vẫn chưa biến mất, mà còn vì nhu cầu từ các nhà quản lý dự trữ vẫn mạnh.