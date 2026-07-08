Giá vàng thế giới hôm nay 8/7/2026

Tính tới 20h30 ngày 7/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.177 USD/ounce. Vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.176 USD/ounce. Tuy nhiên, đến 3h sáng. vàng lại rơi tự do về sát 4.100 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 7/7 giảm khoảng 3,6%, tương đương 158 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 132,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối phiên 7/7.

Chỉ số DXY mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đã trở lại mức 4,499% đã gây áp lực lên mặt hàng kim loại quý.

Giá vàng thế giới giảm sâu, thị trường vàng trong nước trầm lắng. Ảnh: Chí Hiếu

Tình hình eo biển Hormuz vẫn khá khó lường. Giá dầu WTI và Brent tăng hơn 1,5% khi mở cửa thị trường Mỹ, lên tương ứng gần 69,7 USD/thùng và 73,2 USD/thùng sau các vụ tấn công vào các tàu thương mại gần eo biển, bao gồm cả vụ một tàu chở dầu bị trúng vật phóng ngoài khơi Limah, Oman, vào sáng sớm thứ Ba.

Giá dầu tăng nhưng vẫn được kiềm chế bởi sự phục hồi xuất khẩu từ vùng Vịnh, việc OPEC+ tiếp tục tăng nguồn cung và thị trường vật chất dồi dào.

Đối với thị trường vàng, tác động trước mắt là một lực mua nhỏ mang tính địa chính trị, nhưng xu hướng giao dịch chủ đạo vẫn là phản ứng của lợi suất USD trước dữ liệu việc làm và kỳ vọng của Fed.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/7/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 7/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 7/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 7/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 146,7-149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,1 triệu đồng bán ra so với phiên liền trước.

Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 7/7 ở mức 26.450 đồng/USD (mua) và 26.480 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Giới đầu tư hiện dồn sự chú ý vào biên bản cuộc họp của Fed, dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ công bố ngày 14/7 và diễn biến tại eo biển Hormuz. Nếu Fed phát tín hiệu cứng rắn, đà phục hồi của vàng có thể chịu áp lực. Ngược lại, lạm phát hạ nhiệt sẽ củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo điều kiện để kim loại quý tăng giá.

Theo ông Ole Hansen, chuyên gia của Saxo Bank, thị trường vàng đang dần ổn định sau nhiều tháng điều chỉnh khi áp lực bán suy yếu và dòng tiền chuyển sang trạng thái tích lũy.

Dù giá chưa vượt được ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce, ông cho rằng giai đoạn bán tháo mạnh có thể đã kết thúc và xu hướng tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến kinh tế vĩ mô.

Báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ chỉ tăng 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều dự báo, cùng quan điểm ôn hòa từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Theo ông Hansen, lạm phát kỳ vọng và giá năng lượng đi xuống có thể gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, Saxo Bank lưu ý vàng vẫn cần vượt nhiều ngưỡng cản để xác nhận xu hướng tăng bền vững. Giá hiện vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1/2026, trong khi vùng 4.200 USD/ounce tiếp tục là rào cản lớn đối với đà phục hồi.