Giá vàng thế giới hôm nay 8/10

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.097 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.113 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 5,5%, tương ứng giảm 238 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,3 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 15,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 7/10.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 7/10 giảm 68 USD (-1,65%) xuống 4.097 USD/ounce.

Vàng giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng vọt khi giới đầu tư mổ xẻ biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo hướng các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ vẫn mang quan điểm diều hâu (hawkish).

Chỉ số đồng USD tăng 0,6% lên 102,42 điểm. Lợi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ tăng 1,45% lên 5,723%/năm. Lợi tức trái phiếu 10 năm tăng 1,75% lên 5,36%/năm. Lợi tức trái phiếu 2 năm tăng 0,83% lên 4,831%/năm.

Giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm. Ảnh: Minh Hiền

Gần đây, các quan chức Fed tỏ thái độ cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Tín hiệu thị trường cho thấy, chỉ có 24,1% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp 28/10 nhưng có tới 83,9% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp 9/12.

Nếu Fed tiếp tục nâng lãi suất trong những cuộc họp tới, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tiếp tục tăng, qua đó gây áp lực lên vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/10

Trong nước, phiên giao dịch ngày 7/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 7/10 ở mức 26.040 đồng/USD (mua vào) và 26.140 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ hiện ở mức 3,4%, trong khi lãi suất hiệu dụng khoảng 3,9%. Như vậy, lãi suất thực của Mỹ chỉ vỏn vẹn 50 điểm cơ bản. Đây là một con số rất thấp để có thể kiềm chế lạm phát.

Nếu lấy lãi suất hiệu dụng khoảng 3,9% trừ mức tăng PCE 3,4%, chênh lệch danh nghĩa - lạm phát chỉ khoảng 0,5 điểm phần trăm, nhiều khả năng dòng vốn rời bỏ kim loại quý để chuyển sang trái phiếu kho bạc ngắn hạn và tiền gửi USD. Một đồng USD mạnh lên sẽ khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, gây áp lực bán chốt lời từ các quỹ ETF.

Ở chiều ngược lại, nếu Fed thận trọng và duy trì lãi suất thực ở mức 0,5%/năm thì vàng vẫn sẽ được coi là tài sản trú ẩn. Khi đó, mặt hàng kim loại quý sẽ quay đầu tăng trở lại.

Về dài hạn, vàng vẫn được dự báo tăng giá nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ trong đó có sức cầu ổn định và lớn từ ngân hàng trung ương nhiều nước.

Tại Hội nghị Kim loại quý thường niên của LBMA 2026, các nhà quản lý dự trữ từ châu Âu, châu Phi và Mỹ Latinh cho rằng vai trò của vàng đã vượt xa chức năng chống lạm phát hay lưu trữ giá trị. Vàng ngày càng được xem là tài sản chiến lược, giúp bảo vệ trước bất ổn địa chính trị, biến động thị trường tài chính và sự suy giảm niềm tin vào các tài sản dự trữ truyền thống.

Theo khảo sát của UBS Asset Management, vàng vẫn là công cụ phòng ngừa rủi ro chiến lược được ưa chuộng nhất. 65% đại diện được hỏi coi đa dạng hóa là lý do chính để nắm giữ vàng trong năm 2026, tiếp đến là quản lý rủi ro địa chính trị. Vàng cũng nằm trong nhóm tài sản các ngân hàng trung ương dự kiến tăng cường trong 12 tháng tới. Đại diện Ngân hàng Quốc gia Ba Lan nhấn mạnh không nên nhìn vàng qua lăng kính biến động giá ngắn hạn.

Trong tháng 8, các ngân hàng trung ương đã mua thêm 39 tấn vàng. Trung Quốc, Uzbekistan và Ba Lan dẫn đầu lượng mua vào. Trung Quốc mua thêm 20 tấn, nâng tổng vàng mua từ đầu năm lên 80 tấn và tổng dự trữ là 2.387 tấn. Uzbekistan mua thêm 8 tấn trong tháng 8. Ba Lan cũng mua thêm 8 tấn. Từ đầu năm tới nay, Ba Lan mua 98 tấn. Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan đã mua 7 tấn vàng trong tháng 8.