Giá vàng thế giới hôm nay 7/10

Giá vàng thế giới sáng 7/10 tăng trở lại, giao dịch quanh 4.168 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý biến động rất mạnh, có lúc rơi xuống 4.106 USD/ounce trước khi bật lên vùng 4.184 USD/ounce.

Tới 6h30 ngày 7/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.167,9 USD/ounce (mua vào) và 4.169,9 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng tăng 4,6 USD/ounce, tương đương 0,11%.

Lúc 21h30 ngày 6/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.147 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.176 USD/ounce.

Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Tiền lương bình quân theo giờ tăng 0,1% so với tháng trước. Số việc làm tháng 7 và tháng 8 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000.

PMI dịch vụ ISM tháng 9 giảm từ 55,4 xuống 54,9 điểm, nhưng chỉ số giá tăng lên 74 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, cho thấy áp lực lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn lớn.

Thị trường hiện dự báo khoảng 78% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10. Trong khi đó, thị trường vẫn đặt cược đáng kể vào khả năng Fed tăng lãi suất một lần vào tháng 12.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 5,3%, trong khi kỳ hạn 30 năm ở khoảng 5,6%. Chỉ số USD giảm nhẹ sau khi lên mức cao gần 18 tháng trong phiên trước.

Các phát biểu của quan chức Fed, biên bản cuộc họp chính sách tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 10 sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Fed.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/10

Chốt phiên giao dịch ngày 6/10, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 139,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Michael Khouw, chiến lược gia trưởng tại YieldMax, cho rằng lãi suất cao đang tạo ra tác động tiêu cực đối với các tài sản thực như vàng. Khi các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao mang lại lợi suất khoảng 5%, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang những tài sản này.

Chuyên gia này cho rằng lạm phát vẫn là yếu tố giữ vững luận điểm đầu tư vào vàng. Giá cả tăng làm suy giảm sức mua của tiền pháp định. Vàng có thể tiếp tục được sử dụng như một công cụ bảo toàn giá trị.

Về ngắn hạn, giá vàng có thể còn điều chỉnh khi lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Về dài hạn, lạm phát dai dẳng và nhu cầu bảo toàn sức mua vẫn là những yếu tố hỗ trợ kim loại quý.

Ông Vikram Dhawan, Giám đốc hàng hóa kiêm nhà quản lý quỹ tại Nippon India Mutual Fund, nhận định mối quan hệ giữa vàng và lợi suất trái phiếu đang suy yếu. Lợi suất tăng có thể phản ánh mức bù đắp cao hơn cho rủi ro nợ chính phủ. Yếu tố này có thể làm giảm tác động tiêu cực truyền thống của lợi suất đối với vàng.

Ông Shayne McGuire, nhà quản lý danh mục tại Teacher Retirement System of Texas, cho rằng những thách thức trên thị trường trái phiếu có thể thúc đẩy các tổ chức tăng tỷ trọng vàng. Hiện kim loại quý vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ trong danh mục đầu tư của nhiều quỹ hưu trí lớn tại Mỹ.

Theo các chuyên gia, giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn và trung hạn. Mặt bằng giá cao có thể làm suy yếu nhu cầu vàng vật chất. Nhu cầu từ Trung Quốc và các thị trường châu Á vẫn là yếu tố hỗ trợ.

Về dài hạn, nợ công gia tăng và lo ngại về sức mua của tiền pháp định có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Nếu nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến rủi ro tài khóa và khả năng bền vững của thị trường trái phiếu, nhu cầu đối với vàng có thể tăng.