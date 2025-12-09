Giá vàng trong nước hôm nay 9/12/2025

Lúc 13h21' ngày 9/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 151,7-153,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ thêm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết sáng nay.

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB cũng được hạ về mức 152,2-153,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chiều 9/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 148,8-151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji đầu giờ chiều nay cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết sáng nay, giao dịch ở mức 149,7-152,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ chiều nay vẫn giữ mức niêm yết sáng nay, giao dịch ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (9/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 152,7-154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC TP.HCM 151.700.000 - 800.000 153.700.000 - 800.000 Doji Hà Nội 152.200.000 - 300.000 154.200.000 - 300.000 Doji TP.HCM 152.200.000 - 300.000 154.200.000 - 300.000

Bảng giá vàng miếng SJC và Doji cập nhật chiều 9/12

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được một số thương hiệu điều chỉnh giảm.

Đầu giờ sáng 9/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 149,2-151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay được điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 150,5-153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji mở cửa phiên giao dịch hôm nay đứng im so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mua vào (đồng/lượng) Tăng/giảm Bán ra (đồng/lượng) Tăng/giảm SJC 148.800.000 - 700.000 151.300.000 - 700.000 Doji 149.700.000 - 300.000 152.700.000 - 300.000

Bảng giá vàng nhẫn SJC và Doji niêm yết chiều 9/12

Chốt phiên giao dịch 8/12, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 152,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng thế giới hôm nay 9/12/2025

Giá vàng thế giới chiều nay tiếp tục giảm. Lúc 13h54' ngày 9/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.181,7 USD/ounce, hạ 12,5 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới sáng nay đi xuống. Lúc 8h42' ngày 9/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.194,2 USD/ounce, giảm 8,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 9/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 134,5 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h30' ngày 8/12 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.203 USD/ounce, hợp đồng tương lai tháng 2/2026 giảm 2,4 USD xuống 4.240,5 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 giảm 0,198 USD, còn 58,85 USD/ounce.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) sẽ bắt đầu họp vào sáng thứ Ba và công bố quyết định vào chiều thứ Tư kèm họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Thị trường đang đặt cược 90% khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm ngay tại cuộc họp lần này, theo dữ liệu từ CME FedWatch.

Giới đầu tư cũng dự báo tổng mức giảm lãi suất của năm 2026 vào khoảng 0,9%.

Triển vọng Fed hạ lãi suất được củng cố bởi các số liệu cho thấy sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ, cũng như phát biểu mang tính mềm mỏng của một số quan chức Fed.

Giá vàng ít biến động. Ảnh: Chí Hiếu

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 0,3% trong tháng 9 so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn mức tăng 2,9% ghi nhận trong tháng 8 và mức dự báo tăng 2,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett được cho là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch Fed tiếp theo. Hassett được xem là người ưu tiên nới lỏng chính sách tiền tệ, phù hợp với quan điểm của Tổng thống Trump. Lãi suất thấp thường hỗ trợ khẩu vị rủi ro và thúc đẩy dòng tiền đầu cơ vào thị trường hàng hóa kỳ hạn.

Liên quan đến sự cố gần đây, CME Group xác nhận việc gián đoạn kéo dài hơn 10 giờ ngày 28/11 tại trung tâm dữ liệu của CyrusOne là do lỗi vận hành. Nhân viên không tuân thủ quy trình xả tháp giải nhiệt trước khi thời tiết đóng băng, khiến hệ thống quá tải. CyrusOne cho biết đã điều chỉnh quy trình và củng cố cơ sở hạ tầng để tránh lặp lại sự cố.

Chỉ số USD gần như đi ngang. Giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch quanh 59,5 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,14%.

Giá vàng 9999 hôm nay 9/12/2025

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đứng im so với mức chốt tuần qua, niêm yết ở mức 149,5-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng không đổi so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết tuần trước.

Dự báo giá vàng

Sự hạ nhiệt của căng thẳng địa chính trị đang làm giảm bớt lực đẩy đối với giá vàng, loại tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết trên Fox TV rằng Trung Quốc đang tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận thương mại song phương.

Ông nhấn mạnh Washington “luôn giám sát, xác minh” các cam kết của Bắc Kinh và cho đến nay “mọi thứ đều đang được thực hiện đúng”.

Ở chiều ngược lại, các dữ liệu vĩ mô từ Trung Quốc cũng được giới đầu tư theo dõi chặt bởi chúng tác động đến khẩu vị rủi ro toàn cầu.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm 28,6% trong tháng 11, tháng thứ tám liên tiếp chứng kiến mức sụt giảm hai chữ số. Thặng dư thương mại tổng thể của Trung Quốc đạt 111,68 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự báo. Xuất khẩu chung tăng 5,9% so với cùng kỳ, vượt kỳ vọng, nhờ nhu cầu tại các thị trường ngoài Mỹ và nỗ lực mở rộng quan hệ thương mại với ASEAN và EU.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định giai đoạn tích lũy hiện tại của vàng mang tính xây dựng. Nếu giá vàng giao ngay vượt mốc 4.265 USD/ounce, thị trường có thể hướng đến kiểm định lại đỉnh lịch sử quanh 4.380 USD.

Chandler lưu ý vàng đã tăng mạnh sau lần Fed cắt giảm lãi suất ngày 17/9, nhưng bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt cắt giảm cuối tháng 10.

Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định vàng có thể chạm 5.000 USD trong năm tới, nhất là nếu Kevin Hassett trở thành Chủ tịch Fed mới và đẩy nhanh chu kỳ giảm lãi suất. Grady cho rằng lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn là động lực quan trọng, trong khi giá cao đang thúc đẩy người dân bán trang sức vàng.