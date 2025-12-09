Vàng chịu áp lực giảm

Trong vài phiên giao dịch gần đây, thị trường vàng thế giới đối mặt với áp lực bán ra khá mạnh. Từ mức 4.260 USD/ounce ghi nhận ngày 5/12, giá vàng giao ngay đã lao dốc, có lúc chạm ngưỡng 4.180 USD/ounce. Tính đến 9h sáng ngày 9/12, giá vàng trên thị trường châu Á ổn định ở mức 4.195 USD/ounce.

Áp lực này xuất phát từ lo ngại xung quanh cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra ngày 10/12. Các nhà đầu tư lo sợ Fed sẽ đưa ra những bình luận cứng rắn, dù có khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm là rất cao.

Theo dữ liệu từ thị trường, xác suất cắt giảm lãi suất lên đến 90%, nhưng kỳ vọng về giọng điệu "diều hâu" (hawkish) từ Fed đang tăng cao, đặc biệt khi lạm phát vẫn dai dẳng. Báo cáo lạm phát sản xuất Mỹ cho tháng 10 và 11 bị trì hoãn đến tháng 1/2026, càng làm tăng bất ổn, thúc đẩy bán vàng và bạc.

Bên cạnh đó, các yếu tố bên ngoài cũng ảnh hưởng. Chỉ số USD Index tăng nhẹ, trong khi giá dầu thô yếu đi. Dầu WTI xuống dưới ngưỡng 59 USD/thùng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm ở khoảng 4,15%.

Ngân hàng Thế giới (World Bank) cho hay Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tháng 11 tiếp tục mua ròng vàng tháng thứ 13 liên tiếp, thêm 30.000 ounce troy (gần 1 tấn), đưa tổng dự trữ lên 74,12 triệu ounce troy (khoảng 2.380 tấn). Tuy nhiên, điều này chưa đủ để bù đắp áp lực bán từ thị trường Mỹ.

Áp lực giảm giá gia tăng trong vài tuần gần đây. Ảnh: HH

Tại Việt Nam, giá vàng cũng điều chỉnh giảm theo đà thế giới. Vàng miếng SJC giảm hơn 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, mua vào 152,2 triệu đồng/lượng và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn giao dịch quanh 150-153 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do giảm mạnh, từ đỉnh gần 28.000 đồng/USD (bán ra) hồi tháng 10 xuống 27.150 đồng/USD hiện nay. Chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng và thị trường tự do thu hẹp từ 1.500 đồng xuống khoảng 800 đồng, giúp ổn định thị trường nội địa nhưng cũng làm giảm sức hút của vàng như kênh trú ẩn.

Dự báo tăng trong nửa cuối 2026

Giá vàng đang trong pha điều chỉnh, các chuyên gia dự báo có thể còn một nhịp giảm nữa trước khi phục hồi mạnh mẽ từ giữa năm 2026. Lý do chính nằm ở bối cảnh vĩ mô chưa cho tín hiệu bứt phá. Dù thị trường kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, lạm phát lõi Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt đúng quỹ đạo. Fed khó nới lỏng nhanh chóng khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dai dẳng, giữ USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao, tạo áp lực tự nhiên lên vàng.

Thứ hai, đồng USD chưa thực sự suy yếu. Chỉ số DXY vẫn duy trì trên các vùng hỗ trợ quan trọng, cho thấy dòng vốn lớn chưa "thoát" khỏi USD. Khi USD còn mạnh, vàng khó tạo sóng tăng bền vững.

Bên cạnh đó, cấu trúc giá vàng đang trong pha điều chỉnh kỹ thuật. Biểu đồ cho thấy giá liên tục thất bại khi tiếp cận vùng phân phối của tổ chức lớn, khối lượng giao dịch tăng ở đỉnh nhưng giảm ở vùng hồi phục. Điều này cho thấy thị trường chưa tích lũy đủ để bật lên, cần "rũ bỏ" vị thế FOMO qua một nhịp giảm.

Cuối cùng, tâm lý thị trường đang quá nghiêng về tăng, khiến tổ chức lớn có thể "đạp giá" để gom hàng ở mức tốt hơn. Giá cả nhiều loại tài sản thường tăng mạnh sau khi đa số nhà đầu tư mất kiên nhẫn.

Về dài hạn, vàng vẫn được dự báo tăng giá mạnh. Theo báo cáo của Heraeus trong Outlook 2026, sau giai đoạn củng cố đầu năm, vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce khi đà tăng tiếp tục, nhờ được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương, nỗi lo về thâm hụt ngân sách các nước và nhu cầu đầu tư mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Bạc cũng được dự báo có thể lên 62 USD/ounce dù nhu cầu giảm ở một số lĩnh vực.

Heraeus nhấn mạnh, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng, với 43% ngân hàng dự kiến tăng dự trữ, trong khi nhu cầu trang sức có thể phục hồi nếu giá giảm trở lại. Lạm phát cao hơn dự kiến sau thỏa thuận ngân sách Mỹ có thể dẫn đến lãi suất thực âm, hỗ trợ vàng.

Edward Dowd, cựu quản lý quỹ BlackRock, còn lạc quan hơn khi dự báo vàng có thể lên 10.000 USD/ounce nhờ Basel III tái phân loại vàng thành tài sản cấp 1 và hoạt động tích lũy vàng mạnh mẽ từ Trung Quốc giữa bong bóng nợ toàn cầu. Dù có rủi ro suy thoái Mỹ năm 2026, với thị trường lao động yếu, Fed có thể cắt giảm lãi suất thêm, giảm lãi suất thực và đẩy vàng lên.

Tóm lại, nhịp giảm hiện tại là “bước lùi bắt buộc” để thị trường tích lũy, nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực nhờ các yếu tố cơ bản vững chắc.