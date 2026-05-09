Giá vàng thế giới hôm nay 9/5/2026

Lúc 21h30 ngày 8/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.720 USD/ounce, tăng 34 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.734 USD/ounce.

Báo cáo việc làm tháng 4 cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 115.000 việc làm, cao hơn đáng kể so với dự báo khoảng 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,3%. Dù số việc làm mới cao hơn dự báo, mức tăng vẫn thấp hơn giai đoạn trước, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang dần hạ nhiệt.

Theo giới phân tích, đây là yếu tố tạo thế giằng co cho vàng. Tốc độ tuyển dụng chậm lại giúp duy trì khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, trong khi thị trường lao động vẫn ổn định khiến Fed chưa chịu áp lực lớn phải nới lỏng chính sách sớm.

Trước khi báo cáo được công bố, nhiều chuyên gia nhận định số liệu lao động mạnh có thể gây bất lợi cho vàng. Điều này giúp Fed có thêm dư địa tập trung kiểm soát lạm phát thay vì sớm cắt giảm lãi suất.

Ông Chris Zaccarelli, Giám đốc đầu tư của Northlight Asset Management, nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn đang chống chịu tốt bất chấp nhiều yếu tố bất lợi.

Giá vàng trong nước đứng im. Ảnh: Tuấn Hùng

Kinh tế Mỹ hiện đối mặt với hàng loạt sức ép như giá dầu cao, lạm phát dai dẳng và lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn tiếp tục tạo thêm việc làm, tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định và lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục mở rộng với tốc độ mạnh.

Nhà đầu tư đang theo dõi sát diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá dầu sau một tuần biến động mạnh liên quan đến căng thẳng Trung Đông.

Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang chịu áp lực mới sau khi lực lượng hai bên xảy ra đấu súng tại khu vực eo biển Hormuz. Dù các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì, đề xuất mới nhất từ phía Mỹ đã vấp phải sự phản đối từ các quan chức cấp cao Iran.

Giá dầu duy trì quanh mốc 100 USD/thùng và chi phí vận tải biển vẫn ở mức cao do lo ngại rủi ro tại tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Chỉ số USD biến động giằng co nhưng nghiêng nhẹ theo xu hướng tăng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,4%.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/5/2026

Chốt phiên 8/5, giá vàng SJC niêm yết ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng đứng im so với phiên trước, giao dịch ở mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với phiên trước.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn, giá vàng đang bước vào giai đoạn giằng co mạnh khi chịu tác động đồng thời từ dữ liệu kinh tế Mỹ, kỳ vọng chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị.

Về kỹ thuật, vùng 4.700 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, trong khi vùng 4.750-4.800 USD/ounce là kháng cự gần. Việc giá nhiều lần kiểm tra vùng hỗ trợ cho thấy lực mua vẫn hiện diện, nhưng chưa đủ mạnh để tạo đột phá xu hướng rõ ràng.

Về cơ bản, thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì trạng thái ổn định hơn dự báo, với số việc làm mới tiếp tục tăng dù tốc độ đã chậm lại. Điều này khiến Fed chưa có áp lực phải sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, lợi suất thực vẫn là yếu tố gây bất lợi cho vàng - một tài sản không sinh lãi.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và biến động giá dầu vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Giá năng lượng duy trì ở mức cao tiếp tục tạo áp lực lạm phát, từ đó có thể buộc Fed duy trì lập trường thận trọng lâu hơn.

Trong kịch bản này, vàng vẫn giữ vai trò tài sản phòng ngừa rủi ro, đặc biệt khi đồng USD có xu hướng suy yếu trong các phiên gần đây.

Nếu giá vàng vượt vùng kháng cự 4.750 USD/ounce, đà tăng có thể mở rộng. Ngược lại, nếu mất mốc 4.700 USD/ounce, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng.