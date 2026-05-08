Chênh lệch giá vàng giảm là tín hiệu tốt

Tại họp báo của Hội đồng Vàng Thế giới diễn ra sáng 8/5, trả lời câu hỏi của PV VietNamNet về chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã giảm còn khoảng 16-17 triệu đồng/lượng, mức thấp đáng kể so với có thời điểm gần 30 triệu đồng/lượng, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với thị trường vàng Việt Nam.

Theo ông, mức chênh lệch giá vàng giảm gần đây diễn ra trong bối cảnh tổng thể giá vàng có xu hướng giảm. Trong tháng 3, các diễn biến địa chính trị khiến một bộ phận nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài quan sát. Việc giảm mua vào cũng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

“Việc giảm chênh lệch giá vàng là tín hiệu tốt”, ông nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, giá vàng Việt Nam còn dư địa lớn để thu hẹp chênh lệch với thế giới.

Theo vị chuyên gia này, trong điều kiện thị trường lý tưởng sẽ không có chênh lệch giá vàng giữa các thị trường. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều quốc gia vẫn tồn tại khoảng cách nhất định giữa giá vàng trong nước và thế giới. Hội đồng Vàng Thế giới đang theo dõi mức chênh lệch này tại nhiều thị trường lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ.

Tuy nhiên, ông Shaokai Fan nhận xét, mức chênh lệch khoảng 16-17 triệu đồng/lượng của Việt Nam hiện tương đương khoảng 600 USD, vẫn cao hơn đáng kể so với các thị trường lớn khác.

“Tại Trung Quốc, chênh lệch giá vàng so với thế giới chỉ khoảng 14 USD, còn Ấn Độ là khoảng 20 USD. Rõ ràng vẫn còn dư địa rất lớn để Việt Nam tiếp tục giảm chênh lệch giá vàng”, ông nói.

Ông lưu ý một trong những giải pháp có thể giúp kéo giảm khoảng cách giá là việc làm rõ hạn ngạch nhập khẩu vàng. Năm ngoái, Chính phủ Việt Nam đã đề cập một số giải pháp nhằm giảm áp lực đối với thị trường vàng, trong đó có thay đổi hạn ngạch nhập khẩu. Tuy nhiên đến nay, hạn ngạch cụ thể vẫn chưa được công bố.

Ông cho rằng việc làm rõ hạn ngạch cũng như triển khai nhập khẩu vàng có thể giúp giảm áp lực lên thị trường, góp phần thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.

Nhiều yếu tố tiếp tục hỗ trợ giá vàng

Đánh giá về triển vọng giá vàng thời gian tới, ông Shaokai Fan nhận định các yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng vẫn còn tồn tại, dù bối cảnh hiện nay có một số thay đổi. Theo đó, xung đột tại Trung Đông đã tạo ra những diễn biến mới trên thị trường vàng. Bên cạnh đó, các yếu tố truyền thống hỗ trợ giá vàng như hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương vẫn tiếp diễn.

“Mặc dù một số ngân hàng trung ương đã bán ròng, nhưng xét tổng thể thì khối ngân hàng trung ương vẫn mua ròng trong năm ngoái cũng như quý I năm nay”, ông nói.

Ngoài ra, ông cho rằng các nhà đầu tư phương Tây cũng có thể gia tăng nhu cầu nắm giữ vàng trong bối cảnh lãi suất có khả năng biến động do lạm phát tăng. Theo ông, lạm phát chịu tác động từ cuộc chiến tại Trung Đông, trong khi thị trường cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới giá trị đồng USD và tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Shaokai Fan lưu ý một trong những yếu tố cần tiếp tục theo dõi trong thời gian tới là diễn biến của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cũng như nhu cầu đầu tư vàng miếng, vàng xu.

Hiện có sự khác biệt khá rõ giữa nhà đầu tư châu Á và phương Tây. Nhà đầu tư châu Á chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại của nền kinh tế trong nước. Quý I vừa qua, dòng vốn tiếp tục chảy vào các quỹ ETF vàng niêm yết tại châu Á. Việc ngày càng có thêm các quỹ ETF mới được thành lập tại khu vực này cũng tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua vàng.

Dù các quỹ ETF tại phương Tây ghi nhận dòng vốn rút ra, dòng tiền vào các quỹ ETF tại châu Á vẫn đủ bù đắp, giúp tổng thể thị trường duy trì trạng thái hút vốn.

Trả lời câu hỏi về khả năng giá vàng quay trở lại mức đỉnh kỷ lục, ông Shaokai Fan nhấn mạnh Hội đồng Vàng Thế giới không đưa ra dự báo giá vàng.

Dù vậy, ông nhận định giá vàng vẫn có khả năng tiếp tục tăng do nhiều yếu tố chưa được giải quyết triệt để, như những tranh luận liên quan đến tính độc lập của Fed, triển vọng của đồng USD hay tính bền vững của nợ công Mỹ. Đây là những yếu tố tiếp tục thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng trong thời gian tới.