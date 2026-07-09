Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026

Tính tới 22h30 ngày 8/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm sâu về mức 4.027 USD/ounce.

Giá vàng giảm mạnh trong bối cảnh leo thang căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu thô, lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD tăng cao, lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước rủi ro từ eo biển Hormuz.

Giá vàng dao động trong giai đoạn đầu tuần từ 4.040 USD đến 4.180 USD, giữ kim loại này trên vùng 4.000 USD/ounce nhưng vẫn nằm dưới vùng kháng cự 4.200 USD/ounce.

Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn diễn ra nhưng tàu thuyền có nguy cơ bị tấn công gia tăng. Ba tàu thương mại hoạt động trong và xung quanh eo biển đã bị tấn công.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Rạng sáng 8/7 (giờ Việt Nam), Mỹ đã thực hiện đợt tập kích nhằm vào Iran, đáp trả các vụ tấn công mới nhất của Iran nhắm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Xung đột ngay lập tức đẩy giá dầu tăng vọt. Giá dầu WTI tăng 4,8% lên gần 73,9 USD/thùng. Dầu Brent tăng hơn 5,1% lên gần 78 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã kết thúc, trong khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran sau các vụ tấn công tàu thuyền.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/7/2026

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 8/7, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 8/7, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 8/7, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 145,2 - 148,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 144,3 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới ngày 8/7 ở mức 26.400 đồng/USD (mua) và 26.420 đồng/USD (bán).

Dự báo giá vàng

Giá vàng quay đầu giảm khi căng thẳng Trung Đông nóng lên và giá dầu tăng mạnh. Giá dầu tăng có thể khiến cuộc chiến chống lạm phát cao tại Mỹ trở nên khó khăn. Đây là một trong những yếu tố khiến giới đầu tư đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ.

Khi Fed tăng lãi suất, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tăng, qua đó gây áp lực lên vàng.

Dù xung đột leo thang sau các vụ tấn công gần eo biển Hormuz, Washington khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán để hướng tới một thỏa thuận lâu dài, đồng thời nhấn mạnh các hành động quân sự nhằm ngăn Iran gây bất ổn tại tuyến hàng hải chiến lược.

Có thể thấy, trong ngắn hạn, Mỹ và Iran vẫn gặp khó khăn để đạt được một thỏa thuận lâu dài. Đây là yếu tố có thể khiến vàng còn biến động, cho dù đà giảm kéo dài vài tuần qua có dấu hiệu ngừng lại và vàng trụ khá vững trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Vàng cũng được hỗ trợ bởi lực mua từ Trung Quốc. Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) tận dụng cơ hội khi giá giảm, tăng dự trữ vàng thêm 15 tấn trong tháng 6. Động thái mua vào này cũng đánh dấu tháng thứ 20 liên tiếp PBoC tăng dự trữ vàng.

Hoạt động gia tăng của Trung Quốc diễn ra khi thị trường vàng trải qua sự sụp đổ kỹ thuật đáng kể, với giá giảm xuống dưới mức trung bình động 200 ngày ở khoảng 4.500 USD/ounce.

Mặc dù vàng gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá ổn định, các nhà phân tích cho biết thị trường dường như đang hình thành một mức giá sàn vững chắc quanh mức 4.000 USD/ounce. Nhu cầu liên tục từ các ngân hàng trung ương đang cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho kim loại quý này.