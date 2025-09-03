Ngay trong ngày đầu sau đợt nghỉ 2/9 (tức 3/9), giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới: 131,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 133,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây là mức cao kỷ lục mới, tăng 49,2 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương đương mức tăng hơn 58%.

Giá vàng nhẫn trơn cũng tăng mạnh, lên 125,5 triệu đồng/lượng (mua) và 128,5 triệu đồng/lượng (bán).

Vàng trong nước tăng giá theo giá thế giới. Mở cửa phiên sáng 3/9, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng thêm hơn 7 USD lên 3.541 USD/ounce, sau khi đã tăng vọt thêm 70 USD trong phiên giao dịch 2/9 trên thị trường New York (kết thúc rạng sáng 3/9 giờ Việt Nam).

Vàng tăng giá mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn lên cao. Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào từ đầu năm đến nay đã kéo giá vàng tăng thêm hơn 30% trong khoảng 8 tháng. Bên cạnh đó, giới đầu tư toàn cầu tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ, quay trở lại cắt giảm lãi suất kể từ cuộc họp ngày 17/9 tới.

Điều đáng lo ngại là tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực ngày càng lớn lên Fed và các nhân sự thuộc các ủy ban của Fed.

Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

Giá vàng SJC vọt lên 133,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng lên gần 129 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Thêm lý do khiến vàng tăng mạnh

Giá vàng còn được đẩy lên cao khi các chính sách chính trị và thương mại của Mỹ rơi vào tình trạng ngày càng khó lường. Cuối tuần trước, tòa phúc thẩm Mỹ tuyên bố phần lớn thuế quan của Mỹ là bất hợp pháp. Phán quyết này đặt dấu hỏi về thẩm quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc áp thuế nhập khẩu.

Hiện các mức thuế được giữ nguyên khi vụ kiện tiếp diễn. Tuy nhiên, nó khiến cho tình trạng bất ổn lên cao và các doanh nghiệp sẽ đóng băng quyết định đầu tư cho đến khi chi phí thuế quan rõ ràng hơn.

Theo phân tích kỹ thuật, giá vàng giao ngay đã vượt mạnh qua ngưỡng 3.500 USD/ounce và đang hướng tới ngưỡng cao hơn là 3.600 USD. Giá vàng giao tháng 12 đã lên mức 3.605 USD/ounce. Mục tiêu tiếp theo là đóng cửa vượt kháng cự 3.700 USD/ounce.

Vàng tăng còn do thị trường đang bước vào mùa tiêu dùng lớn trong năm. Sức mua của các quỹ ETF vàng cũng hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý. Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong vài ngày đã tăng lượng vàng nắm giữ thêm 1%, lên hơn 977 tấn, mức cao nhất trong 3 năm qua.

Chuyên gia JP Morgan dự báo vàng có thể lên 3.675 USD/ounce vào cuối năm 2025 và lên mức 4.250 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Trên Kitco, Michele Schneider - Chiến lược gia trưởng tại MarketGauge, cho biết không thể dự đoán giá vàng có thể tăng cao đến mức nào. Tuần trước, bà dự đoán giá vàng sẽ sớm vượt mốc 3.500 USD/ounce.

Michele Schneider nhận định mục tiêu 4.000 USD/ounce trong tầm ngắm khi giá vàng mới chỉ bắt đầu bứt phá. Về mặt kỹ thuật, giai đoạn củng cố càng kéo dài, đà bứt phá càng có khả năng mạnh mẽ. Chuyên gia này cho rằng mức 3.800 đến 4.000 USD là “cực kỳ khả thi”. Đó có thể là mục tiêu hợp lý tiếp theo trước khi thị trường có thể thấy một số động thái chốt lời. Ngay cả ở mức giá này, các nhà đầu tư vẫn chưa bỏ lỡ cơ hội.

Giá vàng không chỉ đạt mức cao kỷ lục mới, bà Schneider cho hay còn đang trông đợi một đà tăng trưởng vững chắc. Giá vàng đã đạt mức đóng cửa tuần tốt nhất trong lịch sử vào thứ Sáu tuần trước.

Schneider giải thích đà tăng mới của vàng xuất hiện khi Fed báo hiệu sự thay đổi trong chính sách tiền tệ, chuyển hướng khỏi lạm phát đang làm gia tăng lo ngại về sức mua của đồng USD.

Biên tập viên của tờ Wellington Letter - Bert Dohmen, cũng lưu ý về dòng tiền có dấu hiệu đang dịch chuyển từ thị trường chứng khoán sang vàng. Theo đó, thị trường cổ phiếu Mỹ được chuyên gia này coi là đang ở tình trạng đầu cơ nguy hiểm nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp của mình, đồng thời dự đoán một sự suy thoái nghiêm trọng có thể là "tồi tệ nhất mà chúng ta từng thấy kể từ năm 1929".

Bert Dohmen cảnh báo, mức đòn bẩy kỷ lục đã tạo tiền đề cho "một thảm họa về giải chấp và nhiều nhà đầu tư “sẽ mất tất cả". Lời cảnh báo được đưa ra khi giá vàng và bạc tăng vọt do nhu cầu trú ẩn an toàn. Làn sóng chuyển sang kim loại quý này trùng khớp với dữ liệu mới cho thấy nền kinh tế công nghiệp Mỹ đã suy giảm trong sáu tháng liên tiếp.

Mối lo ngại cốt lõi của Bert Dohmen nằm ở khoản nợ ký quỹ kỷ lục 1.000 tỷ USD trên NYSE. Ông nhắc đến hậu quả của vụ sụp đổ năm 1987, khi các công ty Phố Wall bắt đầu tịch thu nhà của những nhà đầu tư không thể đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ.

Vàng còn được hỗ trợ bởi sự mất lòng tin vào dữ liệu kinh tế chính thức của Mỹ và sự sụp đổ của Bitcoin.

Theo Bert Dohmen, trong giai đoạn đầu của một đợt sụt giảm mạnh trên thị trường tài chính, vàng và bạc cũng sẽ bị bán tháo vì chúng được sử dụng làm "nguồn tiền mặt nhằm đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ". Tuy nhiên, đây là tiền đề cho giai đoạn thứ hai, khi các ngân hàng trung ương chắc chắn sẽ in thêm tiền và các nhà đầu tư lại đổ xô đến các kênh trú ẩn an toàn như vàng và bạc.

Dựa trên nghiên cứu về chu kỳ 400 năm được ông thực hiện năm 1980, Dohmen dự báo giá vàng tăng kéo dài và đạt đỉnh vào năm 2031. Ông cho rằng, thế giới đang bước vào thời kỳ "chiến tranh khốc liệt", khiến tài sản cứng trở thành nơi trú ẩn an toàn thực sự duy nhất.