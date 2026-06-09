Khảo sát lúc 14h30 ngày 9/6 tại phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội), lượng khách đến giao dịch không nhiều. Tại hầu hết cửa hàng vàng lớn, khách ra vào thưa thớt. Cảnh chen chúc, xếp hàng chờ giao dịch như những thời điểm giá vàng tăng mạnh trước đó đã không còn.

Phần lớn khách đến mua vàng, song giao dịch với khối lượng lớn không nhiều. Người dân chủ yếu mua tích lũy một vài chỉ vàng khi giá giảm, trong khi lượng khách bán ra khá ít.

Dù lượng khách đã giảm mạnh so với giai đoạn cao điểm, tại một số cửa hàng vẫn ghi nhận hàng chục khách đến giao dịch trong đầu giờ chiều. Khách hàng có thể vào giao dịch ngay mà không phải lấy số hay xếp hàng chờ đợi và nhận vàng theo giấy hẹn như trước.

Nhân viên Bảo Tín Minh Châu cho biết, cửa hàng đang bán vàng nhẫn tròn trơn theo lượng hàng thực tế và khách hàng có thể nhận vàng ngay sau khi giao dịch.

Khách hàng giao dịch vàng. Ảnh: D.Anh

Tại cửa hàng Phú Quý, lượng khách đến giao dịch khá thưa thớt. Chỉ lác đác vài khách đến mua vàng. Hoạt động mua bán bạc diễn ra bình thường, nhưng số lượng khách giao dịch cũng không đáng kể. Theo thông báo của cửa hàng, khách mua bạc hôm nay sẽ nhận hàng vào ngày 2/10.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, lượng khách đến giao dịch vàng khá thưa thớt.

Trong số những khách hàng đến mua vàng, chị Nga (trú tại phường Kim Liên) cho hay chị tranh thủ mua 2 chỉ vàng để trả khoản nợ. Thời điểm chị vay 2 chỉ vàng, giá vàng khoảng 12 triệu đồng/chỉ. Khi giá vàng liên tục tăng, chị Nga đứng ngồi không yên. Nay thấy giá giảm sâu, chị quyết định mua vàng để trả nợ cho yên tâm.

Các cửa hàng vàng ghi nhận không nhiều khách tới mua vàng. Ảnh: D. Anh

So với thời điểm đầu tháng 6, giá vàng trong nước đã lao dốc mạnh. Giá vàng miếng SJC ngày 9/6 đã giảm 16,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và gần 15 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 16,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu giảm 16,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 14,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

So với vùng đỉnh hơn 190 triệu đồng/lượng được thiết lập hồi đầu năm, giá vàng trong nước hiện đã giảm gần 50 triệu đồng/lượng.

Một số chuyên gia nhận định, những nhịp điều chỉnh của giá vàng thường tạo ra cơ hội cho những nhà đầu tư có nhu cầu tích lũy tài sản trong dài hạn.

Với khách hàng mua ở mức giá cao, cần theo dõi sát diễn biến thị trường và đánh giá lại chiến lược đầu tư dựa trên mục tiêu tài chính của mình. Nếu nhà đầu tư dùng nguồn vốn nhàn rỗi và mục tiêu đầu tư hướng đến trung, dài hạn thì không nên bán tháo.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục điều chỉnh, tâm lý nhà đầu tư cũng thận trọng hơn đáng kể so với giai đoạn thị trường lập đỉnh trước đó.

Giá vàng lao dốc, các cửa hàng vắng khách. Ảnh: D. Anh

Giao dịch vàng trầm lắng. Ảnh: D.Anh

Không nhiều khách đến giao dịch bạc. Ảnh: D. Anh