Giá vàng thế giới hôm nay 9/6/2026

Lúc 21h30 ngày 8/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.319 USD/ounce, giảm 10 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.343 USD/ounce.

Giá vàng thế giới diễn biến giằng co trong phiên giao dịch đầu tuần. Nhà đầu tư thận trọng chờ báo cáo lạm phát tháng 5 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 11/6.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực sau khi báo cáo việc làm của Mỹ công bố cuối tuần trước vượt kỳ vọng. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Giá vàng tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày sau tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3.

Giới phân tích cho rằng vàng vẫn nhận được lực hỗ trợ từ những rủi ro địa chính trị còn tồn tại. Nhưng môi trường lãi suất cao kéo dài cùng đồng USD mạnh đang là những yếu tố cản trở đà tăng của kim loại quý trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: N.Huế

Yếu tố địa chính trị tiếp tục hỗ trợ nhất định cho vàng khi Israel và Iran có các cuộc tấn công qua lại vào cuối tuần. Việc Iran tuyên bố tạm dừng các hoạt động quân sự và lời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp tâm lý thị trường ổn định hơn. Giá dầu Brent có thời điểm tăng lên gần 98 USD/thùng trước khi lùi về quanh vùng 94-95 USD/thùng.

Trên các thị trường khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trước giờ mở cửa, với chỉ số Nasdaq tương lai tăng 1,3%, S&P 500 tăng 0,7% và Dow Jones tăng 0,3%.

Chỉ số USD Index tiếp tục duy trì đà tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích lên, qua đó hạn chế đà phục hồi của giá vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay 9/6/2026

Chốt phiên giao dịch 8/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 138,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 138,8-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên cuối tuần qua.

Dự báo giá vàng

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng triển vọng ngắn hạn của giá vàng vẫn khá thận trọng khi các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi tín hiệu tích cực hơn dự báo.

Thị trường đang quá tập trung vào các cuộc tranh luận liên quan đến lộ trình lãi suất, trong khi Fed vẫn cần thêm thời gian để đánh giá các dữ liệu kinh tế mới. Điều đó làm suy yếu động lực tăng giá của vàng từ kỳ vọng Fed hạ lãi suất.

Grady nhận định thị trường vàng đang thiếu lực mua mới. Khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng mở đều ở mức thấp, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát thay vì tham gia mạnh vào thị trường. Trong bối cảnh đó, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh để tìm kiếm vùng cân bằng mới và kích hoạt nhu cầu mua trở lại từ các ngân hàng trung ương.

Về mặt kỹ thuật, việc giá vàng phá vỡ đường trung bình động 200 ngày được xem là tín hiệu tiêu cực. Giá vàng có thể tiếp tục kiểm định vùng đáy được thiết lập vào cuối tháng 3 quanh ngưỡng 4.128 USD/ounce trước khi xuất hiện lực cầu đủ mạnh để đảo chiều xu hướng.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực giảm.

Đà tăng mạnh của vàng trong giai đoạn đầu năm đã kết thúc, thị trường đang chuyển sang chiến lược chốt lời. Xét trên phương diện kỹ thuật, giá vàng đã rơi xuống dưới đường MA200 và đang kiểm định lại vùng đáy của tuần trước.

Theo ông Kuptsikevich, nếu áp lực bán tiếp tục duy trì, vàng có thể giảm về vùng 4.250 USD/ounce.