Khái niệm cơ bản về vàng 18K và vàng 9999 Vàng 18K là hợp kim chứa khoảng 75% vàng nguyên chất và 25% kim loại khác như đồng, bạc, hoặc kẽm. Những kim loại này giúp tăng độ cứng và độ bền cho vàng, rất phù hợp để chế tác trang sức có nhiều chi tiết tinh xảo. Vàng 9999, còn gọi là vàng ròng hay vàng 24K, có độ tinh khiết lên tới 99,99%. Đây là loại vàng gần như nguyên chất nhất, mềm hơn so với vàng 18K nhưng lại có giá trị cao hơn, thường được dùng để làm vàng miếng, vàng nhẫn trơn hoặc phục vụ mục đích đầu tư, tích trữ. Ảnh minh họa: Tuấn Hùng

Độ tinh khiết và tính chất vật lý Chênh lệch về hàm lượng vàng khiến hai loại vàng có đặc điểm vật lý rất khác nhau. Vàng 18K cứng, khó biến dạng, ít bị trầy xước và dễ tạo hình. Trong khi đó, vàng 9999 mềm, dễ móp méo nếu bị va chạm mạnh. Độ tinh khiết càng cao, màu sắc vàng càng đậm và sáng ánh đỏ. Vàng 18K thường có màu vàng nhạt hoặc hơi ánh hồng tùy theo tỷ lệ pha kim loại. Đây là lý do vì sao các dòng trang sức cao cấp thường chọn vàng 18K, vì vừa đảm bảo độ bền vừa mang lại vẻ đẹp thời trang. Ngược lại, vàng 9999 có màu vàng đậm hơn và độ bóng tự nhiên đặc trưng. Tuy nhiên, tính mềm khiến nó ít được dùng làm nhẫn hay vòng đeo tay phức tạp, mà chủ yếu dùng ở dạng nhẫn trơn hoặc vàng miếng.

Giá trị và ứng dụng thực tế của hai loại vàng Trong thị trường Việt Nam, giá vàng 9999 thường được xem như chuẩn tham chiếu cho các loại vàng khác. Do hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, giá trị của nó biến động theo giá vàng thế giới và thường được các nhà đầu tư lựa chọn làm kênh tích trữ an toàn. Vàng 18K thích hợp với nhu cầu làm đẹp, tạo kiểu dáng trang sức. Giá của vàng 18K thấp hơn vàng 9999 do hàm lượng vàng ít hơn, đồng thời chịu ảnh hưởng mạnh từ giá công chế tác. Người mua trang sức vàng 18K chủ yếu quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ, ít chú trọng đến giá trị tích trữ.

Cách nhận biết và phân biệt vàng 18K, vàng 9999 Người tiêu dùng có thể nhận biết cơ bản qua màu sắc và ký hiệu khắc trên sản phẩm. Trên vàng 18K thường ghi “18K” hoặc “750”, trong khi vàng 9999 có khắc “9999” hoặc “24K”. Nếu dùng mắt thường, khó phân biệt chính xác bởi ánh sáng, lớp xi mạ bên ngoài có thể khiến màu vàng 18K trông gần giống vàng ròng. Cách an toàn nhất là nhờ cửa hàng uy tín thử tuổi vàng bằng thiết bị phân tích huyền quang hoặc axit kiểm định.