Giá vàng thế giới hôm nay 13/4/2026

Thị trường vàng thế giới tuần qua ghi nhận những biến động mạnh. Giá kim loại quý liên tục đảo chiều theo diễn biến địa chính trị.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.630 USD/ounce và nhanh chóng giảm về sát ngưỡng 4.600 USD/ounce, mức thấp nhất tuần. Sau đó giá vàng phục hồi trở lại và tăng dần, có thời điểm vượt mốc 4.700 USD/ounce trong phiên đầu tuần.

Đà tăng không duy trì lâu khi thị trường rơi vào trạng thái chờ đợi kết quả đàm phán giữa Mỹ và Iran. Giá vàng dao động trong biên độ hẹp quanh 4.620–4.700 USD/ounce trong phần lớn thời gian đầu tuần.

Bước ngoặt xuất hiện vào ngày thứ Ba khi thông tin về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa các bên được công bố. Ngay lập tức, giá vàng tăng mạnh từ khoảng 4.662 USD/ounce lên tới 4.835 USD/ounce. Nhu cầu đầu cơ và tâm lý nhà đầu tư nhạy cảm của thị trường trước các thông tin địa chính trị.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Sau khi chạm ngưỡng kháng cự này, giá vàng nhanh chóng quay đầu giảm trở lại, mất mốc 4.800 USD/ounce và lùi về quanh 4.700 USD/ounce. Trong các phiên cuối tuần, thị trường bước vào trạng thái tích lũy, dao động trong vùng 4.700–4.800 USD/ounce.

Trong tuần này, thị trường vàng sẽ chịu tác động từ một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 3, được xem là thước đo quan trọng về áp lực lạm phát ở cấp độ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh số bán nhà hiện hữu, các khảo sát sản xuất như Empire State và Philadelphia Fed, cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cũng sẽ được công bố.

Những dữ liệu này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, Fed có thể giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn, gây áp lực lên giá vàng. Ngược lại, các dấu hiệu suy yếu của kinh tế có thể thúc đẩy kỳ vọng nới lỏng chính sách, qua đó hỗ trợ kim loại quý.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/4/2026

Ngày 11/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 169,4–172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. So với cuối tuần trước, giá đã giảm khoảng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ giao dịch quanh 169,1–172,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng. Tính chung cả tuần, giá vàng nhẫn giảm từ 1,9–2,2 triệu đồng/lượng tùy chiều mua – bán.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm 300.000 đồng/lượng, xuống mức 169,4–172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), cho thấy xu hướng suy yếu đồng thuận trên toàn thị trường.

Dự báo giá vàng

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện. 50% chuyên gia Phố Wall dự báo giá vàng sẽ tăng, 14% cho rằng giá giảm, 36% nhận định thị trường đi ngang.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng giá vàng đang dần phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh. Thị trường đã hình thành vùng đáy sau sự kiện xung đột tại Iran và đang trong quá trình đi lên trở lại.

Vàng đang ở trạng thái “hai chiều đều có lợi”. Nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, các yếu tố tiền tệ như lạm phát và chính sách lãi suất sẽ quay lại dẫn dắt thị trường. Ngược lại, nếu xung đột tái diễn, vai trò trú ẩn an toàn của vàng sẽ giúp giá tăng mạnh hơn.

Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart, cảnh báo giá vàng có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy hợp đồng vàng tương lai đang tiến gần vùng đỉnh, có thể kích hoạt lực bán.

Ông cho rằng các yếu tố cơ bản dài hạn vẫn không thay đổi, khi nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục duy trì trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị kéo dài.

Rich Checkan, lãnh đạo Asset Strategies International, nhận định đợt giảm giá trước đó của vàng là phản ứng quá mức của thị trường. Giá vàng sẽ tiếp tục phục hồi và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng vàng đã chuyển từ xu hướng tăng mạnh sang giai đoạn đi ngang.

Sau khi tăng từ khoảng 3.200 USD lên trên 5.000 USD/ounce trong vòng 6 tháng, việc điều chỉnh và tích lũy là điều tất yếu. Hiện giá vàng dao động trong vùng rộng từ 4.400–5.200 USD/ounce, và rất khó xác định xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn.

Thị trường hiện bị chi phối mạnh bởi các phát ngôn và diễn biến chiến sự, khiến giá vàng có thể biến động rất nhanh và khó dự báo, thậm chí đảo chiều nhiều lần trong một ngày.