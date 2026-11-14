Giữa lúc thị trường vàng đang chao đảo với những nhịp tăng giảm khó lường, một trong những nhà phân tích kỳ cựu của giới kim loại quý vừa đưa ra dự báo khiến không ít nhà đầu tư phải dè chừng.

P. Radomski, nhà sáng lập kiêm chuyên gia phân tích của nền tảng SunshineProfits, cho rằng cú sụt giảm hiện tại của vàng chưa hề kết thúc và nếu lịch sử lặp lại, kim loại quý này có thể còn lao dốc về tận vùng 3.090 USD/ounce - mức thấp chưa từng thấy trong nhiều năm.

Radomski là người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kim loại quý, đồng thời là CFA charterholder - chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính uy tín bậc nhất toàn cầu. Các phân tích của ông luôn có sức nặng với giới đầu tư.

Một sự trùng hợp đến khó tin

Điều khiến dự báo của Radomski trở nên đáng chú ý không phải là những lập luận vĩ mô phức tạp, mà là một con số mang tính ám ảnh: 17,5%.

Theo phân tích của ông, vàng đã giảm đúng 17,5% từ đỉnh cuối cùng xuống ngưỡng phá vỡ hỗ trợ, con số này giống hệt với mức giảm của vàng trong giai đoạn 2011-2013 trước khi bước vào đợt bán tháo lịch sử.

P. Radomski - nhà sáng lập SunshineProfits, chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm vừa đưa ra dự báo gây sốc: vàng có thể rơi về 3.090 USD/ounce nếu kịch bản “ác mộng” năm 2013 lặp lại. Ảnh: Mining.com

Cụ thể, vàng đạt đỉnh ở 4.696 USD vào ngày 25/8/2026, mức cao nhất trong vòng hơn 3 tháng, sau đó đóng cửa dưới mức thấp nhất năm vào ngày 30/10.

Mức giảm từ đỉnh cuối cùng đến điểm phá vỡ khớp chính xác đến từng số thập phân với những gì đã diễn ra hơn một thập kỷ trước.

Nếu chỉ dừng ở đó, câu chuyện có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng điều đáng sợ hơn nằm ở tốc độ: trong khi năm 2013 phải mất 189 ngày để hoàn thành cú giảm 17,5%, thì lần này vàng chỉ cần 66 ngày, chưa bằng 1/3 thời gian.

Lộ trình 3 bước

Dựa trên mô hình năm 2013, Radomski phác họa một kịch bản giảm giá theo từng giai đoạn rõ rệt.

Mục tiêu đầu tiên là vùng 3.500 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 12% so với giá hiện tại.

Ông nhận định rằng sau khi chạm ngưỡng này, vàng có thể sẽ có một nhịp hồi kỹ thuật trở lại vùng 3.890 - 4.000 USD, nhưng đây chỉ là “đợt tăng cuối cùng trước khi cơn bão thực sự ập đến”.

Sau khi nhịp hồi kỹ thuật kết thúc, kịch bản tồi tệ nhất sẽ diễn ra: vàng lao dốc về 3.090 USD/ounce, tương đương mức giảm thêm khoảng 20,6% từ vùng đỉnh của nhịp hồi.

Trong bản dự báo tháng 11 của mình, Radomski viết: “Với mục tiêu đầu tiên đã đạt được, mục tiêu tiếp theo là khoảng 3.500 USD”. Ông cũng nhấn mạnh rằng sau khi kiểm tra ngưỡng 3.500, vàng sẽ hồi lên “xấp xỉ mức hiện tại, với việc xác nhận 4.000 USD là mức kháng cự”.

Sau đó sẽ là “cú trượt cuối cùng xuống vùng thấp của 3.000, cụ thể là khoảng 3.090 USD nếu áp dụng đúng toàn bộ kịch bản năm 2013”. Ông gọi nhịp hồi sau mốc 3.500 USD là “cơ hội thoát hàng cuối cùng trước khi đợt giảm tiếp theo bắt đầu”.

Năm 2013: Giới đầu tư vàng không muốn nhắc lại

Để lý giải vì sao năm 2013 lại trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng đối với giới phân tích, cần nhìn lại diễn biến thị trường khi đó.

Vàng đạt đỉnh 1.920 USD vào tháng 9/2011, sau đó trải qua một quá trình điều chỉnh kéo dài. Đến ngày 12/4/2013, giá vàng chính thức đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng của giai đoạn 2011-2012, tương đương mức giảm 17,5% từ đỉnh cuối cùng.

Thị trường vàng chao đảo: từ đỉnh 4.696 USD xuống dưới 3.900 USD chỉ trong chưa đầy 3 tháng, đúng theo mô hình “ác mộng 2013” mà Radomski cảnh báo. Ảnh: Mining.com

Nhưng điều kinh hoàng nhất là những gì xảy ra sau đó: không có bất kỳ giai đoạn tích lũy nào. Vàng lao dốc 10,8% chỉ trong 4 ngày, chạm đáy 1.321 USD vào ngày 16/4/2013.

Sau đó là một nhịp hồi 12,6%, rồi tiếp tục giảm thêm 20,6% trong những tháng tiếp theo. Tổng cộng, từ đỉnh đến đáy, vàng mất hơn 30% giá trị chỉ trong vài tháng.

Nếu kịch bản đó lặp lại với các tỷ lệ tương tự, Radomski tin rằng vàng ngày nay có thể đi từ 3.874 USD xuống 3.460 USD, hồi lên 3.890 USD, rồi cuối cùng là 3.090 USD.

Những tín hiệu thị trường ủng hộ

Dự báo của Radomski không chỉ dựa trên việc “so sánh quá khứ”. Ông chỉ ra những dấu hiệu kỹ thuật đáng lo ngại ngay trong hiện tại.

Mô hình “vai đầu vai” trên biểu đồ vàng đã hoàn thành với mục tiêu giảm khoảng 3.920 USD và chỉ 1 ngày sau khi mô hình hoàn thành, vàng đã chạm mục tiêu này.

Đà hồi phục trong phiên thứ Hai (9/11) hóa ra chỉ là một “cú lừa” ngắn ngủi: giá vàng lấy lại 70,70 USD nhờ dầu giảm và USD yếu tạm thời, nhưng ngay sau đó bị xóa sổ bởi báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ nóng hơn dự báo, khiến vàng lao dốc xuống quanh mốc 3.800 - 3.900 USD/ounce.

Đáng chú ý hơn, Radomski nhận định rằng vàng hiện đang phản ứng rất kém với tin tốt và phản ứng rất mạnh với tin xấu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và dầu thô lao dốc là những yếu tố lẽ ra phải hỗ trợ vàng nhưng kim loại này chỉ nhích nhẹ rồi nhanh chóng quay đầu. Ngược lại, bất kỳ dữ liệu kinh tế mạnh nào củng cố khả năng Fed tiếp tục thắt chặt đều khiến vàng chịu áp lực ngay lập tức.

Nhưng câu chuyện không chỉ có một chiều. Điều quan trọng cần nhấn mạnh: kịch bản của Radomski là một kịch bản cực đoan và bản thân ông cũng thừa nhận nó phụ thuộc vào việc liệu mô hình 2013 có thực sự lặp lại hay không.

Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ các tổ chức lớn lại đưa ra quan điểm trái ngược. UBS dự báo vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce vào tháng 9/2027. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) ghi nhận các ngân hàng trung ương đã mua ròng 321 tấn vàng trong quý III/2026, cao hơn khoảng 100 tấn so với mức trung bình quý của năm năm trước đó và dòng tiền vào các quỹ ETF vàng đạt 211 tấn, nâng tổng dự trữ lên mức kỷ lục 4.256 tấn.

Chính lực cầu chiến lược từ các ngân hàng trung ương và tổ chức này có thể là yếu tố làm chậm lại, hoặc thậm chí bẻ gãy đà giảm mà Radomski dự báo.

Dù vậy, với những nhà đầu tư đang nắm giữ vàng, dự báo của Radomski vẫn là một lời cảnh báo đáng chú ý.

Khi một chuyên gia có thâm niên nhìn thấy cùng một con số 17,5%, cùng một tốc độ bán tháo và cùng một cấu trúc kỹ thuật đã từng báo trước thảm họa năm 2013, nhà đầu tư phải chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu nhất.

Bởi như chính Radomski đã viết: đôi khi, thị trường không cần một lý do mới để sụp đổ, nó chỉ cần lặp lại những gì nó đã từng làm.

Theo FXStreet, Investor Ideas, SunshineProfits