Bảng giá vàng trong nước hôm nay 10/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (10/11) Hôm qua (9/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 138,2 141,2 138,2 141,2 BTMH Kim Gia Bảo 137 141 137 141 Doji TPHCM 137 141 137 141

Thời gian cập nhật: 06:00-10/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 10/11

Giá vàng thế giới tiếp đà phục hồi sau khi tăng khoảng 5% trong tuần trước. Lúc 21h ngày 9/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.122 USD/ounce, tăng 49 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.136 USD/ounce.

Báo cáo việc làm Mỹ công bố ngày 6/11 cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu. Số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10 tăng 165.000, cao hơn mức dự báo khoảng 65.000; tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước.

Năng suất lao động quý III tăng 3,6%. Số việc làm cần tuyển dụng trong tháng 9 đạt 7,523 triệu. Chỉ số PMI sản xuất tháng 10 tăng lên 55,5 điểm.

Các số liệu này củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Hiện thị trường đặt cược khoảng 79-81% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 8-9/12.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Chí Hiếu

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,87%, còn kỳ hạn 2 năm ở mức 4,54%.

Tâm điểm tuần này là báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ. Trước đó, CPI tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu lạm phát hạ nhiệt, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, lạm phát cao hơn dự báo có thể làm gia tăng kỳ vọng Fed tăng lãi suất, gây sức ép lên các tài sản không sinh lời như vàng.

Ngoài ra, thị trường cũng theo dõi báo cáo PPI, doanh số bán nhà và các bài phát biểu của quan chức Fed.

Giá dầu thô Brent giảm về 94,76 USD/thùng sau khi Tổng thống Donald Trump nhận định khả năng Mỹ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran là rất thấp.

Trên thị trường chứng khoán toàn cầu, nhiều chỉ số tăng điểm khi cổ phiếu công nghệ phục hồi. Chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, Dow Jones tăng 1%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 3,5%.

Trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC ngày 9/11 được niêm yết ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày trước đó.