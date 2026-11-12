Vàng đang bước vào vùng “đi ngang giằng co” khi các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép đan xen. Nhà đầu tư dễ đưa ra quyết định vội vàng sau những phiên tăng mạnh, được khuyến nghị nên chờ xác nhận từ lạm phát và Fed trước khi gọi tên một xu hướng mới.

Bài tổng hợp của tờ Xinhua Finance mới đây cho thấy một bức tranh thận trọng hơn: giá vàng nhiều khả năng không còn rơi một chiều, nhưng cũng chưa sẵn sàng cho một xu hướng tăng bền vững. Thay vào đó, thị trường đang bước vào vùng “đi ngang giằng co”, tức trạng thái dao động với biên độ rộng, giá lên xuống thất thường trong một vùng nhất định chứ không đứng yên.

Dẫn phân tích của Chang'an Futures, bài viết cho biết đà phục hồi gần đây của kim loại quý chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua bắt đáy sau giai đoạn bán tháo mạnh.

Bên cạnh đó, những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tài khóa của Mỹ sau bầu cử giữa kỳ, cùng diễn biến giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD, cũng góp phần hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, tổ chức này lưu ý không nên coi một tuần tăng giá là dấu hiệu khởi đầu của chu kỳ tăng mới, bởi triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn là yếu tố gây sức ép đối với kim loại quý.

Vàng bước vào vùng "đi ngang giằng co" khi tin tốt - xấu đan cài, giới đầu tư thận trọng chờ tín hiệu từ lạm phát và Fed trước khi xác nhận xu hướng mới. Ảnh: VCG

Kịch bản cơ sở được đưa ra là kim loại quý sẽ chuyển từ trạng thái giảm một chiều sang dao động biên rộng.

Hai nhóm yếu tố tác động trái chiều

Theo phân tích của Everbright Futures, vàng khó bứt phá một chiều vì có hai nhóm yếu tố tác động trái chiều đang chi phối thị trường.

Lực đẩy giá lên đến từ bối cảnh chính trị sau bầu cử giữa kỳ Mỹ. Thị trường đang định giá khả năng mở rộng chi tiêu tài khóa có thể bị hạn chế, đồng thời rủi ro xung đột Mỹ - Iran leo thang đã hạ nhiệt.

Khi căng thẳng địa chính trị dịu bớt, giá dầu đi xuống và kỳ vọng lạm phát giảm theo. Cùng lúc, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt điều chỉnh giảm, đây là yếu tố thường có lợi cho vàng, vì kim loại quý được định giá bằng USD và không sinh lời.

Lực kéo giá vàng đi xuống lại đến từ chính kỳ vọng tăng lãi suất. Trước đó, báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ công bố ngày 6/11 cho thấy nền kinh tế vẫn khá vững chắc: số việc làm phi nông nghiệp tăng 165.000, cao hơn nhiều so với dự báo 65.000; tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực càng gia tăng sau khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tháng 10 ngày 10/11. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%. Lạm phát cơ bản cũng tăng 0,3%, trong khi lạm phát chung theo năm tăng lên 4%, từ mức 3,7% của tháng 9.

Những số liệu này củng cố quan điểm Fed cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất mạnh hơn để kiểm soát lạm phát.

Theo dữ liệu CME FedWatch ngày 11/11, thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 ở mức 100%. Trong đó, xác suất tăng 25 điểm cơ bản là 86,9%, còn xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 13,1%.

Với nhà đầu tư vàng, đây là lực cản đáng kể: lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, trong khi kim loại quý này không mang lại lợi suất như các tài sản sinh lãi.

Nói cách khác, vàng đang chịu tác động từ hai chiều: nhu cầu trú ẩn trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá, nhưng triển vọng lãi suất tăng lại gây sức ép lên thị trường. Sự đối lập này khiến vàng khó hình thành xu hướng tăng rõ rệt, thay vào đó có thể tiếp tục biến động mạnh, với những nhịp tăng giảm đan xen.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị gì?

Trước hết, nhà đầu tư được khuyến nghị nên gạt bỏ tâm lý “mua đuổi” theo vài phiên tăng nóng. Khi vàng chuyển sang trạng thái đi ngang giằng co, các nhịp tăng có thể xuất hiện rất nhanh nhưng cũng dễ bị đảo chiều chỉ sau một phiên giao dịch.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những phiên đảo chiều khó đoán. Ảnh: VCG

Nhà đầu tư cần theo dõi thêm các dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 dự kiến công bố ngày 13/11 và những diễn biến trước cuộc họp Fed ngày 8-9/12.

Bên cạnh đó, cần theo dõi sát diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, bởi đây là hai biến số tác động trực tiếp đến giá vàng trong ngắn hạn.

Cũng theo phân tích của Chang'an Futures, yếu tố quyết định không chỉ là việc Fed có tăng lãi suất hay không, mà quan trọng hơn là liệu đà giảm của lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD có duy trì được hay không.

Tổ chức này nhấn mạnh, đà hồi phục của vàng chỉ có thể mở rộng nếu hai yếu tố trên tiếp tục hỗ trợ thị trường, thay vì phụ thuộc vào một sự kiện đơn lẻ như bầu cử hay căng thẳng địa chính trị.

Dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều biến động nhưng bức tranh dài hạn vẫn được một số tổ chức tài chính lớn đánh giá tích cực. UBS duy trì dự báo giá vàng đạt 4.600 USD/ounce vào tháng 12/2026, sau đó tăng lên 5.000 USD vào tháng 3/2027, 5.200 USD vào tháng 6/2027 và 5.400 USD vào tháng 9/2027.

Theo UBS, triển vọng này được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, những lo ngại về nợ công và bất ổn địa chính trị.

Đáng chú ý, ngân hàng này vẫn duy trì quan điểm tích cực ngay cả khi dự báo Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12/2026 và tháng 3/2027.

Ở chiều ngược lại, Heraeus cảnh báo giá dầu phục hồi và kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Tuy nhiên, xung đột vẫn tiếp diễn và giá dầu sau đó phục hồi lên trên 95 USD/thùng. Quốc hội mới phải đến tháng 1/2027 mới bắt đầu hoạt động, trong khi triển vọng chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên vàng.