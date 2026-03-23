Sáng 23/3, thị trường vàng trong nước tiếp tục đi xuống sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tới 9h58' ngày 23/3, giá vàng miếng SJC giảm đến 4 triệu đồng/lượng, xuống mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu hạ xuống mức 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm thêm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức mở cửa hôm nay. Tính từ sáng đến nay, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đã giảm 2,8 triệu đồng mỗi lượng.

So với thời điểm cuối tuần trước, không khí đã bớt căng thẳng. Các cửa hàng cũng mở thêm nhiều quầy giao dịch. Tình trạng xếp hàng kéo dài gần như không còn xuất hiện.

Ghi nhận thực tế tại phố Cầu Giấy cho thấy các cửa hàng vàng đang đẩy mạnh “xả hàng” trong bối cảnh giá giảm sâu. Nhiều cửa hàng không còn áp dụng giới hạn số lượng mua như trước. Khách hàng có thể giao dịch với khối lượng lớn, thậm chí lên tới vài chục lượng. Tuy nhiên, với một số sản phẩm, đặc biệt là đơn hàng lớn, các cửa hàng vẫn hẹn thời gian giao vàng từ 30 ngày trở lên.

Tình trạng này trái ngược hoàn toàn với giai đoạn giá vàng tăng nóng, khi các cửa hàng chỉ cho phép mỗi khách mua tối đa 1 chỉ vàng, thậm chí phải chờ 2–3 ngày mới được quay lại mua tiếp. Một số thương hiệu còn treo biển hết vàng, tạm ngừng giao dịch ngay từ đầu giờ.

Khách hàng chờ giao dịch vàng tại Cầu Giấy. Ảnh: D.A

Nhiều khách hàng lựa chọn quan sát thêm diễn biến thị trường thay vì quyết định ngay, đặc biệt sau khi chứng kiến những trường hợp mua ở vùng giá cao và nhanh chóng chịu lỗ.

Tâm lý thị trường không còn mang tính “đuổi giá” như trước. Sự thay đổi này phản ánh rõ tín hiệu hạ nhiệt của thị trường. Khi giá vàng tăng mạnh, nhu cầu thường bị đẩy lên bởi tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Khi giá giảm, nhu cầu vẫn tồn tại nhưng mang tính chọn lọc hơn. Người mua không còn hành động vội vàng.

Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

Bà Mai (65 tuổi, ở Cầu Giấy) cho biết bà mua được 1 chỉ vàng trong buổi sáng mà không phải chờ đợi lâu. Theo bà, việc mua vàng hiện dễ dàng hơn nhiều so với những ngày trước. Cửa hàng tổ chức bán hàng thông thoáng, khách đến chỉ chờ một lúc là có thể giao dịch.

Chị Tú (một khách hàng tại Mỹ Đình) kể rằng đã mua 1 chỉ vàng cách đây vài ngày với giá khoảng 18,1 triệu đồng. Khi thấy giá giảm, chị tiếp tục mua thêm. Dù đang chịu lỗ, chị không quá lo lắng vì xác định mua để tích lũy dài hạn.

Trong khi đó, anh T. (một nhà đầu tư tại Hà Nội) đến nhận 3 lượng vàng đã đặt mua cách đây một tháng. Mức giá anh mua trước đó là 184,6 triệu đồng/lượng. So với giá hiện tại khoảng 169,5 triệu đồng/lượng, khoản lỗ tạm tính lên tới hơn 15 triệu đồng mỗi lượng. Tổng mức lỗ cho 3 lượng vàng vào khoảng 45 triệu đồng.

Các cửa hàng vàng không còn cảnh xếp hàng dài. Ảnh: D.A

Anh T cho hay việc mua vàng ở vùng giá cao khiến áp lực tâm lý ngày càng lớn khi thị trường giảm nhanh. “Mỗi ngày nhìn giá vàng giảm thêm vài triệu đồng là tôi lại thấy sốt ruột. Số tiền bỏ ra không nhỏ, càng để lâu tôi càng lo,” anh nói.

Tâm lý giằng co giữa giữ lại chờ hồi phục và bán ra để hạn chế thua lỗ đang khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân rơi vào trạng thái căng thẳng.

Theo các chuyên gia, giá vàng đang biến động mạnh. So với mức đỉnh khoảng 191 triệu đồng/lượng thiết lập trước đó, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 24,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Một điểm đáng chú ý là chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này khiến người mua gần như lỗ ngay nếu bán ra trong ngắn hạn.

Người mua cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh chạy theo tâm lý đám đông và hạn chế sử dụng toàn bộ dòng tiền cho vàng trong ngắn hạn. Biên độ dao động lớn có thể khiến người mua dễ rơi vào trạng thái “mua đỉnh - lỗ nhanh” nếu xu hướng giảm tiếp diễn.