Giá vàng thế giới hôm nay 22/3/2026

Thị trường vàng thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh với xu hướng giảm chiếm ưu thế. Giá vàng giao ngay giảm hơn 1,7% trong phiên gần nhất và ghi nhận mức sụt giảm hơn 8% trong cả tuần. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm. Áp lực bán đang chi phối thị trường.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cuộc xung đột liên quan tới Iran tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Giá dầu duy trì ở mức cao và làm gia tăng rủi ro lạm phát.

Hiện vàng không còn phản ứng mạnh với vai trò trú ẩn an toàn như trước. Nguyên nhân chính đến từ sự thay đổi trong dòng tiền toàn cầu. Đồng USD duy trì sức mạnh trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng cũng tăng theo. Điều này khiến kim loại quý kém hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao trước đó đang phải đối mặt với thua lỗ. Áp lực cắt lỗ gia tăng khiến thị trường xuất hiện làn sóng bán ra mạnh.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Chí Hiếu

Theo ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management, lực bán từ nhóm nhà đầu tư này có thể tiếp tục kéo dài và khiến giá vàng chịu áp lực trong thời gian tới.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường tại OANDA, cho rằng đà tăng từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3 có thể chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật. Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường có khả năng bước vào một chu kỳ giảm kéo dài nhiều tuần.

Thị trường kim loại quý cũng chịu ảnh hưởng từ các yếu tố vĩ mô khác. Các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đồng loạt giữ nguyên lãi suất và duy trì trạng thái chờ đợi. Điều này khiến dòng tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn và hạn chế nhu cầu đối với vàng.

Tại Mỹ, các dữ liệu kinh tế mới công bố tiếp tục tạo ra tác động trái chiều tới thị trường vàng. Thị trường nhà ở cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Doanh số bán nhà mới trong tháng 1 giảm tới 17,6%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.

Ngược lại, lĩnh vực sản xuất lại ghi nhận tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia tăng mạnh lên 18,1 điểm trong tháng 3, vượt xa dự báo. Sự phân hóa trong các dữ liệu kinh tế khiến Fed rơi vào thế khó.

Thị trường đang giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đây là yếu tố quan trọng khiến giá vàng mất đi động lực tăng trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 22/3/2026

Trong phiên giao dịch ngày 21/3, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 168–171 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tới 5,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm khoảng 11,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức giảm rất mạnh, phản ánh rõ áp lực điều chỉnh của thị trường.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC hiện giao dịch ở mức 167,7–170,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC cũng giảm khoảng 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI cũng giảm mạnh, xuống còn 168–171 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia nhận định thị trường vàng đang đối mặt với nhiều rủi ro trong ngắn hạn.

Ông Bernard Dahdah, chuyên gia kim loại quý tại Natixis, cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 4.600–4.700 USD/ounce trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông cảnh báo rủi ro giảm sâu vẫn hiện hữu nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và gây ra cú sốc năng lượng lớn hơn.

Trong kịch bản tiêu cực, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh và buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, giá vàng có thể giảm về vùng 4.000 USD/ounce.

Ở góc nhìn khác, bà Thu Lan Nguyen, chuyên gia tại Commerzbank, cho rằng việc thị trường điều chỉnh kỳ vọng lãi suất là yếu tố quan trọng nhất hiện nay. Khi khả năng cắt giảm lãi suất bị đẩy lùi, vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng các yếu tố nền tảng như nợ công toàn cầu cao, bất ổn địa chính trị và rủi ro tài chính vẫn đang hỗ trợ vàng.

Thị trường có thể cần một giai đoạn điều chỉnh và tích lũy trước khi hình thành xu hướng tăng mới.

Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh và chịu áp lực giảm quanh vùng 4.500–4.700 USD/ounce.