Giá vàng quốc tế mở cửa tuần giao dịch mới với diễn biến tích cực sau cú điều chỉnh mạnh cuối tuần trước. Tâm lý thị trường cải thiện khi giá dầu giảm sâu nhờ những tín hiệu hạ nhiệt từ xung đột Mỹ - Iran, qua đó làm dịu bớt lo ngại về lạm phát và áp lực đối với chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị vẫn chưa biến mất và có thể nhanh chóng đảo ngược xu hướng hiện nay.

Giá vàng tăng mạnh khi giá dầu lao dốc, USD suy yếu

Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/7 tại thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tăng gần 50 USD so với cuối tuần trước, tương đương khoảng 1,1%, lên ngưỡng 4.100 USD/ounce sau khi giảm khá mạnh trong phiên cuối tuần trước.

Trong nước, giá vàng SJC tăng thêm 1,5 triệu lên 139 triệu đồng/lượng (mua) và 143 triệu đồng/lượng (bán). Vàng nhẫn SJC tăng thêm 1 triệu đồng chiều mua vào lên 138,5 triệu đồng/lượng và tăng 1,5 triệu đồng chiều bán ra lên 142,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,5 triệu đồng lên 140,4 triệu đồng (mua) và 144,2 triệu đồng/lượng (bán).

Động lực lớn nhất đến từ sự lao dốc của giá dầu. Trong sáng 27/7, dầu WTI giảm khoảng 4,6% xuống còn 85,2 USD/thùng, trong khi dầu Brent mất hơn 4,3%, lùi về 92,5 USD/thùng.

Đà giảm của dầu được nối dài sau khi thị trường đón nhận hàng loạt tín hiệu tích cực từ Trung Đông. Trung Quốc được cho là đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Đồng thời, Mỹ quyết định tạm dừng chiến dịch không kích sau 13 đêm liên tiếp nhằm tạo thêm dư địa cho các nỗ lực ngoại giao. Iran cũng phát tín hiệu sẽ ngừng các hoạt động đáp trả nếu Mỹ chấm dứt các cuộc tấn công.

Giá vàng tăng trở lại. Ảnh: Minh Hiền

Theo các chuyên gia năng lượng, việc Mỹ tạm dừng không kích cùng triển vọng nối lại đối thoại đã làm gia tăng kỳ vọng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ sẽ từng bước được khôi phục, qua đó giảm bớt nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Giá dầu hạ nhiệt làm gia tăng kỳ vọng áp lực lạm phát sẽ giảm, từ đó mở ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bớt cứng rắn hơn trong điều hành chính sách tiền tệ. Đồng thời, chỉ số USD (DXY) giảm khoảng 0,3% xuống còn 101,2 điểm, góp phần hỗ trợ đà phục hồi của kim loại quý. Cùng với vàng, giá bạc giao ngay cũng tăng khoảng 1,6%, lên gần 59,62 USD/ounce.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, lực cầu vật chất tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho thị trường vàng. Trung Quốc - thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - đang đẩy mạnh nhập khẩu khi giá kim loại quý giảm mạnh so với đỉnh hồi đầu năm.

Theo số liệu hải quan, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 173 tấn vàng trong tháng 6, mức cao nhất trong hơn 2 năm và là tháng tăng thứ ba liên tiếp. Giá vàng giảm, đồng Nhân dân tệ mạnh hơn cùng nhu cầu tích trữ của các ngân hàng thương mại và nhà đầu tư cá nhân đã thúc đẩy lượng nhập khẩu tăng mạnh.

Các chuyên gia của Jinrui Futures và Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng hoạt động bắt đáy của nhà đầu tư cùng nhu cầu bổ sung nguồn cung vàng vật chất vẫn là động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng trong trung hạn.

Rủi ro vẫn hiện hữu

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng bức tranh hiện nay vẫn rất mong manh khi những nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng Trung Đông chưa được giải quyết.

Các vấn đề như quyền kiểm soát eo biển Hormuz hay chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran vẫn là những nút thắt lớn. Vì vậy, nguy cơ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào chỉ mang tính tạm thời vẫn ở mức cao.

Nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Tehran không đặt nhiều kỳ vọng việc Mỹ tạm dừng các cuộc không kích đồng nghĩa với sự thay đổi thực chất trong lập trường đàm phán của Washington. Theo nguồn tin này, sự hoài nghi vẫn lớn hơn lạc quan và Iran coi việc Mỹ dừng tấn công hiện nay mang nhiều yếu tố chiến thuật hơn là một bước ngoặt ngoại giao.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia cũng nhận định Tehran chưa thấy một chiến lược rõ ràng từ phía Mỹ và cho rằng Washington vẫn chưa đạt được các mục tiêu quan trọng như mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz hay làm suy yếu năng lực phòng thủ của Iran.

Trong bối cảnh đó, giá dầu vẫn đối mặt với nhiều rủi ro có thể quay đầu tăng mạnh. Nếu xung đột leo thang trở lại hoặc hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu - tiếp tục bị gián đoạn, nguồn cung năng lượng có thể lại thắt chặt.

Bên cạnh đó, việc OPEC+ kéo dài cắt giảm sản lượng, Mỹ siết trừng phạt các nước xuất khẩu dầu hoặc nhu cầu năng lượng phục hồi mạnh hơn dự báo cũng có thể đẩy giá dầu tăng trở lại.

Khi giá dầu đi lên, áp lực lạm phát sẽ gia tăng, buộc Fed phải duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc thận trọng hơn với kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vì thế có thể tăng, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng do một cú sốc địa chính trị nghiêm trọng, nhu cầu trú ẩn an toàn có thể quay trở lại rất mạnh, giúp vàng được hưởng lợi và phần nào bù đắp tác động tiêu cực từ môi trường lãi suất cao. Điều đó cho thấy trong một thế giới đầy bất ổn và khó dự báo như hiện nay, triển vọng của vàng vẫn phụ thuộc rất lớn vào diễn biến xung đột tại Trung Đông và phản ứng chính sách của Fed.