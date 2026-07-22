Vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước nhích chậm

Mở cửa phiên giao dịch sáng 22/7, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tăng vọt thêm 45 USD, tương đương 1,1%, lên 4.122 USD/ounce (tương đương 131,2 triệu đồng/lượng), nối dài đà tăng mạnh từ phiên đêm trước trên thị trường Mỹ.

Chỉ trong vài ngày, giá vàng đã bật mạnh từ vùng 3.960 USD/ounce ghi nhận hôm 17/7, sau giai đoạn lao dốc kéo dài suốt 6 tuần và giảm sâu kể từ đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce thiết lập cuối tháng 1.

Thị trường trong nước phản ứng tích cực nhưng mức tăng khiêm tốn hơn. Sáng 22/7, vàng SJC tăng thêm 600.000 đồng mỗi lượng, lên 144 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng tăng 600.000 đồng, lên 142,5-146 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy giá vàng trong nước phản ứng thận trọng hơn với diễn biến thế giới, trong khi khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Minh Hiền

Đáng chú ý, đợt phục hồi của vàng diễn ra trong bối cảnh hàng loạt yếu tố, vốn thường gây áp lực lên kim loại quý, đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số USD Index (DXY) duy trì ở 101,2 điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục neo cao, còn giá dầu tăng mạnh khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang. Dầu WTI tăng lên 85,7 USD/thùng, còn Brent lên 92,6 USD/thùng.

Theo các chuyên gia được Kitco dẫn lời, giá vàng tăng mạnh nhờ hoạt động mua bù bán khống sau chuỗi giảm sâu, kết hợp với nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Dòng vốn quay trở lại các quỹ ETF vàng sau thời gian dài bán ròng. Bên cạnh đó là hoạt động gom vàng của một số ngân hàng trung ương châu Á khi giá giảm khoảng 12% trong tháng 6, góp phần nâng đỡ giá vàng.

Điều này cho thấy các yếu tố hỗ trợ từ dòng tiền đã tạm thời lấn át các yếu tố bất lợi truyền thống.

Lực mua ngân hàng trung ương tạo "tấm đệm", nhưng rủi ro vẫn còn

Giới phân tích cho rằng đợt phục hồi hiện nay không đơn thuần xuất phát từ yếu tố địa chính trị mà còn phản ánh sự thay đổi trong cấu trúc cung - cầu của thị trường vàng.

Theo phân tích của Schroders trên Kitco, nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn còn "tiềm năng rất lớn". Các nền kinh tế mới nổi tại châu Á tiếp tục tận dụng giai đoạn giá giảm để tích lũy vàng phục vụ mục tiêu dài hạn đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục được xem là lực mua quan trọng nhất. Goldman Sachs ước tính Trung Quốc đã mua khoảng 48 tấn vàng qua thị trường phi tập trung (OTC) tại London trong tháng 5, cao gấp gần 5 lần số liệu chính thức công bố.

Đáng chú ý, khi giá vàng giảm từ trên 5.000 USD xuống quanh 4.200 USD/ounce, lượng vàng mua vào của Trung Quốc tăng mạnh, cho thấy Bắc Kinh coi vùng giá này là hấp dẫn cho chiến lược tích lũy dài hạn.

Schroders nhận định, nếu các ngân hàng trung ương theo đuổi mục tiêu đưa tỷ trọng vàng lên khoảng 30% dự trữ ngoại hối, nhu cầu mua vàng toàn cầu vẫn có thể kéo dài nhiều năm. Điều này tạo ra một "người mua cuối cùng" khá ổn định, giúp hạn chế nguy cơ vàng giảm sâu như các chu kỳ trước.

Tuy nhiên, triển vọng của vàng vẫn chưa hoàn toàn thuận lợi. Giá dầu tăng mạnh có nguy cơ đẩy lạm phát quay trở lại, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường cứng rắn lâu hơn. Hiện thị trường vẫn đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở mức khoảng 68%. Lãi suất cao đồng nghĩa lợi suất trái phiếu và đồng USD tiếp tục hấp dẫn, qua đó làm giảm sức hút của tài sản không sinh lãi như vàng.

Ngoài ra, nguồn cung từ một số ngân hàng trung ương cũng là yếu tố cần theo dõi. Trong nửa đầu năm 2026, Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm dự trữ khoảng 43,5 tấn vàng, chủ yếu nhằm bổ sung nguồn lực ngân sách và hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh chi phí quốc phòng và năng lượng gia tăng.

Các chuyên gia Morgan Stanley cho rằng thị trường vàng vẫn đang thiếu một xu hướng rõ ràng. Lực mua từ ngân hàng trung ương đang bù đắp cho lượng bán ra từ các quỹ ETF, nhưng nếu Fed dừng chu kỳ thắt chặt và chuyển sang cắt giảm lãi suất trong năm tới, dòng vốn từ các quỹ ETF có thể quay trở lại, tạo động lực tăng mới cho vàng.

Trong ngắn hạn, ngưỡng 4.000 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ tâm lý rất quan trọng. Nếu lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt trong khi nhu cầu mua của các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì, giá vàng có khả năng mở rộng đà phục hồi lên vùng 4.300-4.450 USD/ounce trong những tháng cuối năm.

Ngược lại, nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu tăng lãi suất và đồng USD mạnh lên, vàng nhiều khả năng sẽ còn những nhịp rung lắc mạnh trước khi xác lập xu hướng tăng bền vững.