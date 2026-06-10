Lúc 22h11 ngày 10/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới rơi mạnh nhất nhiều tuần, mất hơn 130 USD/ounce, giao dịch lùi về sát 4.100 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng khiến thị trường vàng chìm trong ảm đạm.

Nguyên nhân là lạm phát tháng 5 của Mỹ vẫn duy trì trên mức 4%, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gây áp lực lên thị trường năng lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Kitco, các số liệu này cho thấy lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến vàng tiếp tục chịu áp lực từ kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao - xu hướng đã gia tăng sau báo cáo việc làm công bố tuần trước.

Trên mặt trận địa chính trị, Washington cảnh báo Iran sau khi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích, trong khi Iran đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các đồng minh của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh và Jordan.

Thông thường, vàng được hưởng lợi khi rủi ro địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên lần này, giá dầu tăng lại làm gia tăng áp lực lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và làm tăng khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Vì vậy, vàng không nhận được lực mua trú ẩn đủ mạnh.