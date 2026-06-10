Vàng trong nước mất hơn 53 triệu đồng/lượng từ đỉnh

Mở cửa phiên giao dịch ngày 10/6, giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục giảm mạnh khoảng 5 triệu đồng/lượng, xuống còn 133,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 138,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10/2025. So với cuối tháng 5, giá vàng trong nước đã giảm 20-22 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức đỉnh lịch sử 192 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 29/1, giá bán vàng SJC và vàng nhẫn đã mất hơn 53 triệu đồng/lượng, tương đương gần 28%.

Theo cách phân loại phổ biến trên thị trường tài chính, mức giảm trên 20% từ đỉnh thường được xem là đã bước vào vùng "bear market" (thị trường con gấu).

Một diễn biến đáng chú ý khác là chênh lệch giá mua - bán vàng SJC và vàng nhẫn được nới rộng lên khoảng 5 triệu đồng/lượng, thay vì quanh mức 3 triệu đồng/lượng trong phần lớn thời gian từ đầu năm. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 5,5-6 triệu đồng/lượng, thấp hơn rất nhiều so với mức kỷ lục gần 30 triệu đồng/lượng trước đây.

Đà giảm của vàng trong nước đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Trước hết là sự lao dốc của giá vàng thế giới. Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cũng giảm mạnh, từ khoảng 28.000 đồng/USD (giá bán) hồi đầu tháng 4 xuống còn 26.360 đồng/USD vào ngày 9/6.

Sự suy giảm của tỷ giá khiến giá vàng quy đổi sang tiền đồng thấp hơn. Ngoài ra, hoạt động đầu cơ vàng suy yếu, nhu cầu mua tích trữ giảm, cùng với các biện pháp quản lý nhằm thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới cũng tạo áp lực lên thị trường.

Giá vàng giảm rất mạnh thời gian gần đây. Ảnh: Hoàng Hà

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ diễn biến của vàng quốc tế. Giá vàng giao ngay đã giảm từ đỉnh gần 5.600 USD/ounce cuối tháng 1 xuống dưới 5.000 USD/ounce vào giữa tháng 3 và đang hướng về vùng 4.000 USD/ounce.

Đáng lo ngại hơn, các nhịp hồi phục gần đây đều tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Sau khi giảm từ 5.600 USD/ounce xuống 4.540 USD/ounce đầu tháng 2, vàng hồi phục lên trên 5.400 USD/ounce nhưng không vượt được đỉnh cũ. Tương tự, sau cú lao dốc cuối tháng 3 xuống 4.220 USD/ounce, vàng chỉ phục hồi lên 4.970 USD/ounce rồi lại quay đầu giảm.

Việc giá xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 4.200 USD/ounce đang làm gia tăng lo ngại rằng xu hướng giảm dài hạn có thể đã hình thành.

Vàng có thể về 110 triệu đồng/lượng?

Trong suốt giai đoạn 2024-2025 và tháng 1/2026, vàng là một trong những tài sản tăng giá mạnh nhất thế giới. Giá vàng tăng khoảng 27% trong năm 2024, tăng tới 65% trong năm 2025 và tiếp tục tăng thêm khoảng 30% chỉ riêng trong tháng 1/2026.

Động lực chính đến từ kỳ vọng Fed giảm lãi suất, hoạt động mua vàng mạnh của các ngân hàng trung ương, các quỹ ETF và những lo ngại liên quan tới địa chính trị.

Tuy nhiên, bức tranh hiện nay đã thay đổi đáng kể.

Kinh tế Mỹ liên tiếp phát đi những tín hiệu tích cực. Thị trường lao động tăng trưởng mạnh hơn dự báo, doanh số nhà ở cải thiện, hoạt động sản xuất và kinh doanh khả quan. Trong khi đó, lạm phát vẫn ở mức cao và có nguy cơ tăng thêm do giá năng lượng leo thang.

Các tín hiệu mới từ Fed và thị trường tài chính cho thấy khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ chuyển từ nới lỏng sang thắt chặt tiền tệ. Thậm chí, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào cuối năm đã tăng đáng kể, đạt gần 70%.

Nếu kịch bản này xảy ra, đồng USD sẽ tiếp tục được hỗ trợ. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có thể duy trì ở vùng cao hoặc tăng thêm, khiến dòng tiền chuyển dịch từ vàng sang các tài sản sinh lời.

Đây là áp lực lớn đối với vàng bởi kim loại quý không tạo ra dòng tiền hay lãi suất.

Bên cạnh đó, những lo ngại trước đây về sự suy yếu của đồng USD cũng đang giảm bớt. Đồng bạc xanh vẫn duy trì vai trò thống trị trên thị trường tài chính, trong thanh toán quốc tế và dự trữ toàn cầu. Trong khi đó, kinh tế châu Âu tăng trưởng chậm, còn Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều khó khăn.

Yếu tố địa chính trị cũng có những thay đổi. Thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran có thể đạt được một số thỏa thuận giúp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Nếu điều này xảy ra, giá dầu có thể giảm và áp lực lạm phát toàn cầu hạ nhiệt, từ đó giảm nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản phòng ngừa lạm phát.

Hiện dầu WTI quanh 88,7 USD/thùng và dầu Brent trên 92 USD/thùng. Dù vẫn ở mức cao, nhưng triển vọng nguồn cung có thể cải thiện nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Ngoài các yếu tố vĩ mô, thị trường vàng còn chịu áp lực từ hoạt động chốt lời, bán tháo, cắt lỗ vàng và các đợt call margin trên thị trường tài chính toàn cầu, qua đó tạo áp lực bán vàng. Khi giá giảm mạnh và liên tục xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, lực bán thường gia tăng theo hiệu ứng dây chuyền.

Trong nước, vàng SJC và vàng nhẫn còn đối mặt thêm một áp lực riêng là chênh lệch với giá thế giới có thể tiếp tục thu hẹp. Từ mức hơn 30 triệu đồng/lượng trước đây, khoảng cách hiện chỉ còn khoảng 6 triệu đồng/lượng và hoàn toàn có thể giảm về 2-3 triệu đồng/lượng hoặc thấp hơn.

Nếu giá vàng thế giới giảm về vùng 3.500 USD/ounce, tương đương mức ghi nhận hồi tháng 9/2025, giá vàng quy đổi theo tỷ giá hiện nay chỉ còn khoảng 110 triệu đồng/lượng. Trong trường hợp chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới tiếp tục bị xóa bỏ, vàng SJC và vàng nhẫn có thể lùi về vùng giá này nếu các điều kiện trên đồng thời xảy ra.