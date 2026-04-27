Giá vàng và bạc đang giao dịch giảm nhẹ trong phiên đầu tuần tại Mỹ (thứ Hai). Nhà đầu tư theo dõi các diễn biến mới nhất của cuộc xung đột Mỹ - Iran, đồng thời đánh giá loạt cuộc họp ngân hàng trung ương trong tuần này.

Lúc 19h42 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới rơi xuống dưới 4.700 USD/ounce, giao dịch ở mức 4.696 USD/ounce.

Các ngân hàng trung ương lớn sẽ họp trong tuần này. Theo Bloomberg, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ tại Mỹ và nhóm G7 nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh theo dõi rủi ro lạm phát từ giá năng lượng tăng. Các quyết định tại Washington, Ottawa, London, Frankfurt và Tokyo dự kiến đều duy trì chi phí vay hiện tại, song vẫn giữ quan điểm thận trọng trước tác động từ xung đột Iran.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ họp đầu tiên vào thứ Ba, với xu hướng trì hoãn tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Canada và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư nhiều khả năng tiếp tục quan sát thêm diễn biến. Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm cũng được dự báo đưa ra thông điệp tương tự. Các diễn biến tại eo biển Hormuz, vốn là điểm nghẽn năng lượng toàn cầu, có thể ảnh hưởng đáng kể tới định hướng chính sách tiền tệ.

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần này có thể là kỳ họp cuối cùng của Jerome Powell trên cương vị Chủ tịch Fed.