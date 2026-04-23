Giá vàng rơi mạnh, mất loạt ngưỡng hỗ trợ quan trọng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 23/4 trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay tiếp tục lao dốc, giảm khoảng 35 USD, tương đương 0,75%, về sát ngưỡng 4.700 USD/ounce. Đây là mức thấp đáng chú ý trong bối cảnh kim loại quý này vừa trải qua chuỗi phiên suy yếu liên tiếp trong tuần.

Trước đó, hôm 18/4, vàng đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.850 USD/ounce, nhanh chóng xuyên thủng mốc 4.800 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy áp lực bán hiện chiếm ưu thế rõ rệt, trong khi lực cầu bắt đáy tỏ ra khá yếu. Trước đó, hồi cuối tháng 1, vàng đạt mức cao kỷ lục 5.600 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đêm 22/4 tại New York, giá vàng hồi phục lên trên 4.750 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, giúp giảm bớt nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, lo ngại về chính sách tiền tệ và đồng USD mạnh lên nhanh chóng quay trở lại, kéo giá vàng giảm sâu.

Tại thị trường trong nước, sáng 23/4, giá vàng SJC giảm thêm khoảng 800.000 đồng/lượng, xuống còn 166,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn của nhiều doanh nghiệp lớn cũng giảm mạnh, xuống quanh 166,2-168,9 triệu đồng/lượng. So với đầu tháng 4, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 9 triệu đồng/lượng từ đỉnh 178 triệu đồng.

Giá vàng tiếp tục giảm, SJC mất 9 triệu kể từ đầu tháng 4. Ảnh: HH

Nguyên nhân chính khiến vàng suy yếu là sự phục hồi mạnh của đồng USD và căng thẳng Trung Đông tạm thời hạ nhiệt. Chỉ số DXY sáng 23/4 vượt 98,7 điểm, tăng đáng kể so với mức 98 điểm vài ngày trước đó, nhờ các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, đặc biệt là về tiêu dùng và lạm phát.

Bên cạnh đó, lo ngại về xu hướng “phi USD hóa” trên toàn cầu tạm thời lắng xuống. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đối mặt khó khăn về năng lượng và chi phí nhập khẩu tăng cao, vai trò của USD tiếp tục được củng cố. Thực tế, sức mạnh của đồng bạc xanh không chỉ đến từ hệ thống petrodollar mà còn từ thị trường tài chính, trái phiếu và vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Ngoài ra, thị trường vàng còn chịu áp lực từ việc các ngân hàng trung ương giảm tốc độ mua vào, thậm chí chuyển sang bán ròng. Sau giai đoạn tích trữ mạnh mẽ trong năm 2024-2025, nhu cầu từ khu vực này đã suy yếu, làm giảm một trụ đỡ quan trọng của giá vàng.

Áp lực từ chính sách tiền tệ và triển vọng giá vàng

Một trong những yếu tố gây sức ép lớn khác lên giá vàng đến từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh ông Kevin Warsh - ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) do ông Donald Trump đề cử - có những phát biểu cứng rắn trước Thượng viện.

Trong phiên điều trần, ông Warsh khẳng định không đưa ra bất kỳ cam kết nào với Nhà Trắng về việc cắt giảm lãi suất. Ông nhấn mạnh Fed cần duy trì tính độc lập và theo đuổi các cải cách mang tính cấu trúc sâu rộng. Quan điểm này khiến thị trường tin rằng lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Hiện tại, giới đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 4 ở mức 3,5%-3,75%. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là kỳ vọng lãi suất cao có thể kéo dài sang nửa cuối năm 2026. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng, một tài sản không sinh lãi, thường kém hấp dẫn khi chi phí cơ hội gia tăng.

Cùng với đó, đồng USD mạnh lên tiếp tục gây áp lực kép lên giá vàng. Khi USD tăng giá, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm giảm nhu cầu toàn cầu. Đồng thời, dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời cao hơn như trái phiếu Mỹ.

Ở góc độ địa chính trị, căng thẳng tại Trung Đông vẫn là yếu tố tiềm ẩn rủi ro. Dù việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran giúp tình hình tạm thời hạ nhiệt, nhưng khu vực này vẫn chứa đựng nhiều biến số khó lường. Bất kỳ diễn biến bất ngờ nào cũng có thể kích hoạt nhu cầu trú ẩn, hỗ trợ giá vàng. Nhưng nếu khủng hoảng nghiêm trọng, vàng sẽ bị bán tháo.

Ở thời điểm hiện tại, yếu tố địa chính trị dường như chưa đủ mạnh để lấn át tác động từ chính sách tiền tệ. Thị trường đang tập trung nhiều hơn vào triển vọng lãi suất và sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong hành vi của các ngân hàng trung ương. Nếu xu hướng giảm mua hoặc bán ròng vàng tiếp diễn, thị trường có thể mất đi một nguồn cầu quan trọng, khiến giá vàng dễ bị tổn thương trước các cú sốc từ bên ngoài.

Một số chuyên gia nhận định vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn nếu USD duy trì đà tăng và lãi suất không sớm hạ nhiệt. Tuy nhiên, về dài hạn, kim loại quý này vẫn có vai trò quan trọng như một tài sản phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều bất ổn.