Sự kết hợp giữa đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu đi lên và nhu cầu trú ẩn giảm đã khiến giá vàng xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 4.400 USD/ounce, kéo theo làn sóng bán ra mạnh trên thị trường quốc tế.

Lúc 21h ngày 5/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.378 USD/ounce, giảm 98 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.408 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 80.000 việc làm của giới phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%.

Dữ liệu việc làm tích cực làm giảm kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất, kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên. Đây là những yếu tố bất lợi đối với vàng do làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Biểu đồ giá vàng thế giới. Ảnh: Kitco

Căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt khi lệnh ngừng bắn được kéo dài và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần được khôi phục. Lệnh ngừng bắn kéo dài 9 tuần cùng việc hoạt động vận tải dần được khôi phục đã giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu.

Giá dầu vì thế không tăng mạnh như giai đoạn trước, giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát và làm suy yếu nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Giá dầu Brent vẫn duy trì dưới ngưỡng 100 USD/thùng, khiến vàng chịu tác động đan xen giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và áp lực từ lạm phát, lợi suất trái phiếu cùng đồng USD tăng giá.

Trên các thị trường khác, dầu WTI giao dịch quanh 92,4 USD/thùng, dầu Brent ở mức 94,7 USD/thùng. Chỉ số USD Index tăng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh ngưỡng 4,5%.

Trong bối cảnh dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang chứng khoán và các tài sản rủi ro, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giảm tới gần 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và gần 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Các sản phẩm vàng nhẫn 9999 cũng đồng loạt mất từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên ngày 5/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 150,8-153,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 149-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 149,2-153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.