Giá vàng trong nước ngày 4/6 được niêm yết ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh 192,2 triệu đồng/lượng (bán ra) hồi đầu năm, giá vàng đã giảm hơn 36 triệu đồng/lượng. Cùng với đó, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng thu hẹp mạnh, từ mức gần 30 triệu đầu tháng 4 xuống còn 12-13 triệu đồng/lượng.

Dòng tiền đang rút khỏi thị trường vàng

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại, Đại học Phenikaa, cho rằng, nhìn lại từ đầu năm 2026, có thể thấy đợt giảm giá hơn 36 triệu đồng/lượng vừa qua là kết quả cộng hưởng của ba yếu tố chính.

Thứ nhất, vàng thế giới đã bước vào nhịp điều chỉnh rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng. Khi vàng lập đỉnh, tâm lý phòng thủ toàn cầu ở mức rất cao do lo ngại địa chính trị, rủi ro kinh tế và kỳ vọng cắt giảm mạnh lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn.

Khi những kỳ vọng này hạ nhiệt, nhà đầu tư quốc tế chốt lời, đồng USD và lợi suất trái phiếu phục hồi, giá vàng thế giới buộc phải quay về vùng cân bằng mới. Vàng trong nước, dù có những đặc thù riêng, vẫn chịu tác động từ xu thế này.

Thứ hai, tại thời điểm trên 190 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước đã ở mức quá cao so với các yếu tố cơ bản. Chênh lệch với giá thế giới lên tới gần 30 triệu đồng/lượng là mức bất thường, phản ánh nguồn cung hạn chế cùng tâm lý đám đông trên thị trường. Khi khoảng cách bị kéo giãn quá lớn, bất kỳ sự đảo chiều nào của giá vàng thế giới cũng kéo theo nhịp điều chỉnh mạnh trong nước.

Việc giá giảm hơn 36 triệu đồng/lượng thực chất là quá trình thu hẹp phần chênh lệch bất thường này, chứ không đơn thuần phản ứng trước biến động quốc tế.

Thứ ba là tác động từ chính sách. Cơ quan quản lý đã thể hiện rõ quan điểm thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới nhằm ổn định thị trường. Theo đó, dư địa cho các hoạt động đầu cơ, găm hàng cũng bị thu hẹp. Khi kỳ vọng duy trì mức chênh lệch cao bị phá vỡ, cả người nắm giữ vàng lẫn các đơn vị kinh doanh đều phải điều chỉnh kỳ vọng giá.

Tổng hòa các yếu tố này dẫn tới đợt điều chỉnh mạnh của thị trường vàng sau thời gian tăng nóng kéo dài.

Theo chuyên gia, giai đoạn vàng “dễ kiếm lời” đã qua. Ảnh: Nam Khánh

TS Nguyễn Văn Lộc nhận định, việc giá vàng giảm mạnh trong thời gian ngắn cho thấy chu kỳ tăng nóng đã qua đỉnh, đồng thời vai trò của vàng như một kênh “đánh nhanh thắng lớn” suy yếu rõ rệt.

"Giai đoạn giá tăng từng ngày, người dân xếp hàng mua vàng và kỳ vọng vào mốc giá 200 triệu đồng/lượng phản ánh tâm lý đầu cơ lấn át yếu tố quản trị rủi ro. Khi giá đảo chiều mạnh, rủi ro của thị trường mới bộc lộ rõ hơn", ông nói.

Ở góc độ dòng tiền, theo quan sát của ông Lộc, có thể thấy lực đầu cơ ngắn hạn đã và đang rút khỏi thị trường vàng. Các nhà đầu tư lướt sóng thường không ở lại lâu trong một thị trường đã mất xu hướng tăng rõ rệt.

Khi giá giảm sâu nhưng không xuất hiện nhịp hồi đáng kể, điều đó cho thấy cấu trúc thị trường đã thay đổi. Dòng tiền đầu cơ có thể chuyển sang gửi tiết kiệm, nắm giữ tiền mặt hoặc tìm kiếm cơ hội ở các kênh đầu tư khác.

Tuy nhiên, cần phân biệt dòng tiền đầu cơ với nhu cầu nắm giữ vàng dài hạn. Với một bộ phận người dân vẫn coi vàng là tài sản tích lũy, họ ít bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn.

Giai đoạn “dễ kiếm lời” từ vàng đã qua

Việc chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng trong nước giảm còn 12-13 triệu đồng/lượng trong thời gian ngắn, theo ông Lộc, là diễn biến rất đáng chú ý và phản ánh nhiều thay đổi của thị trường.

Trước hết, điều này cho thấy áp lực từ thị trường quốc tế cùng các biện pháp quản lý trong nước đang kéo giá vàng trở về gần hơn với quy luật kinh tế. Theo ông, về dài hạn rất khó để cùng một loại tài sản như vàng duy trì mức chênh lệch giá quá lớn giữa các thị trường. Khi tâm lý người mua thay đổi và thị trường chịu áp lực điều chỉnh, khoảng cách giá tất yếu phải thu hẹp.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về việc giá vàng trong nước luôn duy trì mức cao hơn đáng kể so với thế giới cũng đang dần bị bào mòn. Thị trường đang phát đi tín hiệu rằng vàng trong nước không còn là một “thế giới riêng” tách biệt với xu hướng quốc tế mà phải chịu áp lực cân bằng trở lại.

Ngoài ra, khi chênh lệch giá giảm, cơ hội đầu cơ dựa trên khoảng cách giá cũng thu hẹp đáng kể.

Về câu hỏi liệu giai đoạn “lướt sóng vàng” đã kết thúc hay chưa, TS Nguyễn Văn Lộc cho rằng nếu hiểu “lướt sóng vàng” là giai đoạn nhà đầu tư phổ thông có thể dễ dàng mua bán trong thời gian ngắn để hưởng lợi từ đà tăng mạnh và chênh lệch giá lớn thì có thể nói giai đoạn đó đã qua đỉnh và đang dần khép lại.

Ông lý giải, một thị trường vừa giảm hơn 36 triệu đồng/lượng, chênh lệch trong - ngoài nước thu hẹp mạnh, thanh khoản suy giảm và tâm lý trở nên thận trọng sẽ không còn là môi trường thuận lợi cho hoạt động lướt sóng như trước.

Điều đó không có nghĩa thị trường không còn giao dịch đầu cơ, nhưng cuộc chơi hiện nay sẽ phù hợp hơn với nhóm nhà đầu tư có kinh nghiệm, kỷ luật và khả năng chịu rủi ro cao. Trong bối cảnh xu hướng giá không còn rõ ràng, việc mua đuổi hoặc “bắt đáy” có thể khiến nhà đầu tư chịu thua lỗ lớn.

"Theo tôi, giai đoạn vàng 'dễ kiếm lời' đã qua. Nếu còn cơ hội trên thị trường vàng, cơ hội đó sẽ dành cho những người có tầm nhìn dài hạn, hiểu rủi ro vĩ mô và coi vàng là một phần trong chiến lược phân bổ tài sản, thay vì kỳ vọng lợi nhuận nhanh", ông nói.

Dự báo giá vàng trong nước thời gian tới, vị này cho hay về lý thuyết, khi giá vàng thế giới vẫn đang trong nhịp điều chỉnh, lãi suất toàn cầu chưa bước vào chu kỳ giảm sâu và đồng USD chưa suy yếu rõ rệt thì vàng chưa có nhiều động lực để quay lại xu hướng tăng mạnh ngay lập tức.

Trong nước, dù chênh lệch giá với thế giới đã thu hẹp nhưng vẫn còn khá cao so với các giai đoạn thị trường ổn định trước đây. Do đó, dư địa để giá tiếp tục điều chỉnh vẫn còn.

Tuy nhiên, ông lưu ý dự báo giá vàng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Điều quan trọng với nhà đầu tư lúc này là xác định rõ mục tiêu nắm giữ vàng của mình.

Nếu đang nắm giữ vàng với giá vốn thấp và nhằm bảo toàn tài sản dài hạn, biến động hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn và không nhất thiết phải phản ứng vội vàng. Ngược lại, với những người mua ở vùng giá cao, cần đánh giá lại tỷ trọng vàng trong tổng tài sản, khả năng chịu đựng rủi ro cũng như tác động tới kế hoạch tài chính cá nhân nếu giá tiếp tục biến động.

Còn với những người chưa tham gia thị trường hoặc chỉ nắm giữ tỷ trọng nhỏ, thời điểm này không phải giai đoạn phù hợp để kỳ vọng mức sinh lời đột biến từ vàng. Nếu tham gia, nên coi đây là kênh tích lũy phòng thủ dài hạn, phân bổ vốn hợp lý, không sử dụng đòn bẩy và chuẩn bị tâm lý cho khả năng giá còn biến động thêm.