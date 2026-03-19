Lúc 14h45 ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.738 USD/ounce, giảm 78 USD. Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.839 USD/ounce.

Thị trường vàng tiếp tục gặp khó khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong biên độ 3,5%–3,75%. Fed phát tín hiệu vẫn có dư địa giảm lãi suất đến năm 2026 sau cuộc họp chính sách tiền tệ ngày thứ Tư.

Dù lạm phát được dự báo tăng trong ngắn hạn, Fed cho rằng xu hướng này không mang tính bền vững. Chỉ số PCE của Mỹ được dự báo tăng 2,7% trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% trước đó.

Áp lực giá dự kiến sẽ hạ nhiệt vào năm tới, với PCE tăng 2,2% (so với 2,1% trong dự báo tháng 12). Fed kỳ vọng lạm phát tổng thể sẽ trở về mục tiêu 2% vào năm 2028.

Các dự báo kinh tế cập nhật cho thấy ngân hàng trung ương kỳ vọng lãi suất sẽ giảm xuống 3,4% vào cuối năm và có ít nhất một đợt cắt giảm trong năm nay.

Ông Jamie Cox, Đối tác điều hành tại Harris Financial Group, cho rằng Fed hiện chưa bị chi phối quá nhiều bởi những bất ổn từ xung đột địa chính trị, mà vẫn tập trung vào bức tranh kinh tế tổng thể. Cơ quan này đang tạm thời “gác lại” các yếu tố nhiễu từ bên ngoài để tránh đưa ra các quyết định vội vàng về lãi suất.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 19/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Tại Ngân hàng ACB, giá vàng SJC giao dịch ở mức 176,4-178,4 triệu đồng/lượng.

Đến đầu giờ chiều, giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh theo đà lao dốc của giá thế giới. Lúc 14h19, vàng miếng SJC giảm thêm 1,4 triệu đồng/lượng, xuống còn 174-177 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong nửa ngày, mỗi lượng vàng SJC đã giảm tới 6 triệu đồng.

Tại ACB, giá vàng SJC đầu giờ chiều cũng lùi về 174,5-177,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ giảm về 173,7-176,7 triệu đồng/lượng, mất thêm 1,4 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, nâng tổng mức giảm trong ngày lên khoảng 6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn tại Doji giữ nguyên mức 175,4-178,4 triệu đồng/lượng.