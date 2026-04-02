Đến 13h48', giá vàng thế giới giảm tới gần 165 USD/ounce, về mốc 4.590 USD/ounce (tương đương mức giảm 3,3%).

Lúc 11h30 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.650 USD/ounce, giảm 92 USD. Giá vàng giao tháng 5/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.687 USD/ounce.

Giá vàng quay đầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại Iran trong những tuần tới. Trước khi ông Trump đưa ra các phát biểu trên, giá vàng đã có lúc tăng hơn 1%, chạm mức cao nhất kể từ ngày 19/3.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tấn công Iran trong vòng hai đến ba tuần tới. Ông nói thêm rằng các mục tiêu chiến lược của Mỹ trong cuộc xung đột này đã gần hoàn thành.

Trong khi giá vàng đi xuống, giá dầu Brent đã bật tăng mạnh hơn 4%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số Dollar Index (DXY) tăng, gây áp lực lên kim loại quý.

Giá vàng thế giới giảm. Ảnh: Kitco

Tháng 3 vừa qua là tháng tồi tệ nhất của vàng kể từ năm 2008 với mức giảm 11%. Nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc xung đột tại Iran bùng nổ vào ngày 28/2, đẩy giá dầu lên cao và gia tăng áp lực lạm phát, làm mờ đi lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất vẫn ở mức thấp cho đến tận cuối năm 2026. Thị trường hiện đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, và chỉ có khoảng 25% cơ hội cho một đợt cắt giảm nhẹ vào cuộc họp tháng 12.

Chủ tịch Fed khu vực St. Louis, ông Alberto Musalem, cho biết hiện chưa cần thiết phải điều chỉnh chính sách lãi suất của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Avi Gilburt, người sáng lập ElliottWaveTrader, cho biết hai kịch bản kỹ thuật có thể đẩy giá kim loại quý này xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, hướng tới vùng 3.800 USD/ounce.

Thị trường vàng trong nước sáng nay điều chỉnh giảm, giao dịch quanh mốc 175 triệu đồng/lượng.