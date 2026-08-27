Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay.

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 21.763 đồng/lít (giảm 70 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 839 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III không cao hơn 22.602 đồng/lít (giảm 66 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.084 đồng/lít (giảm 459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.140 đồng/kg (tăng 451 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Trước đó, ở kỳ điều hành ngày 20/8, giá xăng E5 RON92 tăng 598 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.833 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10 RON95-III tăng 549 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.668 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng tới 1.310 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.543 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 933 đồng/kg, giá bán không cao hơn 17.689 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Liên quan đến thị trường dầu thô thế giới, từ đầu tuần đến nay, giá dầu có xu hướng suy giảm sau khi tăng mạnh vào tuần trước.

Phiên giao dịch 26/8, giá dầu thế giới đi xuống khi giới đầu tư theo dõi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho toàn thế giới trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman làm dấy lên hi vọng rằng eo biển Hormuz có thể được mở lại và loại bỏ các hạn chế vận chuyển ảnh hưởng đến nguồn cung trong khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ tăng ít hơn dự kiến đã kìm hãm đà suy giảm của giá dầu.