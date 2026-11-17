Giá xăng dầu hôm nay (17/11) trên thị trường thế giới giảm mạnh do triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng. Trong nước, giá xăng dầu đang chờ được điều chỉnh.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (16/11) giảm mạnh, giá dầu Brent về sát 90 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 16/11, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 3,55%, xuống còn 92,44 USD/thùng. Còn giá dầu WTI hạ 3,2%, về mức 85,72 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (17/11), giá dầu WTI tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h41' ngày 17/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 92,44 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 85,38 USD/thùng, giảm 0,4% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong bối cảnh Mỹ gia hạn thêm 90 ngày miễn trừ Đạo luật Jones, cho phép tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển dầu mỏ và các loại hàng hóa khác giữa các cảng của nước này. Đây là đợt miễn trừ có thời hạn dài nhất trong lịch sử của đạo luật 100 năm này.

Cùng với đó, triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng cũng gây sức ép lên thị trường.

Giá xăng dầu trong nước đang chờ được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Báo cáo công bố ngày 13/11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ tiếp tục mở rộng.

IEA cho hay thị trường dầu mỏ thế giới sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV/2026, do xuất khẩu của Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu dầu mỏ toàn cầu bất chấp các cuộc tấn công liên tục vào tàu thuyền.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến yếu tố rủi ro nguồn cung không còn chi phối thị trường mạnh như trước.

Ngoài ra, những dấu hiệu cho thấy nhu cầu suy giảm ở Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, cũng gây áp lực lên giá dầu.

Số liệu mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 16/11 cho biết sản lượng lọc dầu trong tháng 10 của nước này giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Reuters, lượng tồn kho dầu thô của Trung Quốc đã tăng thêm 492.000 thùng mỗi ngày trong tháng trước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 19/11).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (16/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 12/11, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 1.499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng hạ 1.311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 2.263 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.