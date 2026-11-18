Giá xăng dầu hôm nay (18/11) trên thị trường thế giới tăng trở lại sau những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Trong nước, giá các loại xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào chiều mai.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 17/11 được điều chỉnh tăng nhẹ.

Ở phiên giao dịch 17/11, giá dầu Brent tăng 0,76%, đóng cửa ở mức 93,14 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 0,34%, kết phiên ở mức 86,01 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (18/11), giá dầu WTI được điều chỉnh đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h28' ngày 18/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 93,14 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 85,83 USD/thùng, giảm 0,21% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên khi giới đầu tư lo ngại về những vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gián đoạn nguồn cung dầu.

Ngày 17/11, các máy bay không người lái (UAV) của Iran đã tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Trong khi toàn bộ thủy thủ đoàn của một con tàu tại eo biển Hormuz vẫn chưa xác định được tung tích sau khi con tàu này bị tấn công hai lần.

Cũng trong ngày 17/11, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, để đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

Giá các loại xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Thạch Thảo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 cho biết Mỹ đang nghiêm túc xem xét khả năng Iran có thể đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng thứ được gọi là “bom bẩn” tại Washington.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu phần nào bị hạn chế bởi dự báo nguồn cung toàn cầu dư thừa, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông đang phục hồi.

Mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, do xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu toàn cầu.

Các nước xuất khẩu dầu ở Trung Đông đã tăng lượng hàng xuất khẩu, đưa dòng chảy dầu tiến gần mức trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Ngày 16/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về việc xem xét lại năng lực sản xuất bền vững tối đa của các thành viên, điều này sẽ giúp xác định hạn ngạch sản lượng của OPEC+ cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Nhóm OPEC+ (bao gồm cả Nga) dự kiến ​​sẽ họp vào ngày 29/11 để quyết định chính sách sản lượng năm 2027.

Trong khi đó, tại Mỹ, kết quả từ cuộc khảo sát của Reuters cho thấy lượng dầu thô tồn kho được dự báo giảm.

Số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ cho hay, lượng dầu trong Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) của nước này giảm xuống còn 276,4 triệu thùng trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 1982. Các đợt xuất kho gần đây nằm trong thỏa thuận của Mỹ về việc giải phóng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược này.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (19/11).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (18/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 12/11, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 1.499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 1.311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 1.874 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 2.263 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.