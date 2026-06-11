Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó, xăng E5 giảm 452 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.332 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm gần 1.000 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 25.887 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng sinh học 100 đồng/lít, dầu diesel 200 đồng/lít, dầu mazut 200 đồng/kg.

Về tình hình nhập khẩu xăng dầu, thống kê của Cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5, nước ta nhập khẩu gần 1,11 triệu tấn dầu thô, trị giá 1,12 tỷ USD, tăng 46,4% về lượng và 56,5% về trị giá so với tháng trước. Lũy kế đến hết tháng 5, nước ta đã chi hơn 3,54 tỷ USD để nhập khẩu khoảng 4,88 triệu tấn dầu thô.

Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Ngoài dầu thô, các doanh nghiệp nước ta còn nhập khẩu gần 474.600 tấn xăng dầu các loại, trị giá lên tới 653,6 triệu USD, giảm mạnh 38,5% về lượng và giảm 48% về trị giá so với tháng 4.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, nước ta nhập khẩu gần 4,59 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá gần 4,89 tỷ USD, tăng 15,8% về lượng và 81,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung cả dầu thô và xăng dầu các loại, lượng nhập khẩu đạt 9,47 triệu tấn, trị giá khoảng 8,43 tỷ USD.

Hiện nguồn cung trong nước không chỉ được đảm bảo, mà giá xăng dầu cũng giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử ghi nhận hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2026.

Bên cạnh diễn biến giá, thị trường xăng dầu còn ghi nhận thay đổi đáng chú ý khi xăng E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1/6, thay thế hoàn toàn các loại xăng khoáng RON95 và RON97.

Trong khi đó, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất, cung ứng đến hết năm 2030, theo Thông tư 50/2025.

Tại hội thảo về chuyển dịch năng lượng chiều 9/6, ông Đào Duy Anh - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho hay việc triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1/6 là một bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi xanh và chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Đại diện Bộ Công Thương thông tin, những ngày đầu triển khai bán xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm và người dân bước đầu đón nhận tích cực. Điều này cho thấy các chính sách có lộ trình phù hợp, được chuẩn bị kỹ lưỡng và truyền thông đầy đủ sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Thời gian tới, cùng với việc triển khai hiệu quả xăng E10, ngành công thương sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng. Cùng với đó, mở rộng các nguồn năng lượng xanh; khuyến khích mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng năng lượng và phát triển các ngành công nghiệp mới gắn với quá trình chuyển đổi xanh.