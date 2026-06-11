Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 10/6 tăng khá mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch 10/6, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,8%, lên mức 93,1 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2%, lên 90,03 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (11/6), giá dầu WTI tiếp tục xu hướng đi lên.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, lúc 6h43' ngày 11/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 93,1 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng lên mức 92,82 USD/thùng, tăng 3,1% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên khi thị trường phản ứng trước tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sẽ tấn công Iran. Ông Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tấn công Iran “rất mạnh” nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Giá xăng dầu trong nước chiều nay điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump tuyên bố Tehran sẽ phải “trả giá” vì kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu cũng đang hỗ trợ giá dầu.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã giảm 7,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 5/6, cao hơn đáng kể so với mức giảm 4 triệu thùng mà các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters dự báo.

Tuy nhiên, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc ở mức thấp đang góp phần hạn chế đà tăng của giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (11/6), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 19.645 đồng/kg.

Xăng E10 RON95-V có giá 23.230 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III ở mức 22.330 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).