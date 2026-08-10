Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (10/8), giá dầu thế giới đi lên sau khi giảm mạnh vào tuần trước.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h07' ngày 10/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 84,32 USD/thùng, tăng 0,92% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 78,8 USD/thùng, tăng 0,79% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới giảm mạnh. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent giảm hơn 8%, còn giá dầu WTI mất hơn 7%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 83,55 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần qua ở mức 78,18 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ tuần trước. Ảnh Tuấn Hùng.

Trong tuần này, giá dầu thế giới được dự báo có xu hướng tăng, do chịu tác động chủ yếu từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giới phân tích cho rằng thị trường đang tập trung vào việc liệu thỏa thuận giữa Iran và Oman có cho phép tàu mang cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz hay không.

Iran và Oman được cho là đã thống nhất tuyến đường dành cho các tàu đi qua eo biển nằm giữa hai nước. Song khả năng Mỹ chấp thuận các điều khoản trên vẫn còn bỏ ngỏ.

Một quan chức cấp cao Iran cho hay, Tehran muốn thu khoản phí tương đương 5-7% giá trị hàng hóa đối với các tàu đi qua eo biển. Trong khi Oman đang thảo luận mức phí khoảng 3%, còn Washington không muốn thu bất kỳ khoản phí nào.

Một số nguồn tin cho biết, thỏa thuận này khó có thể thực hiện được do các lệnh trừng phạt của Mỹ và những điều khoản bảo hiểm khắt khe liên quan đến việc thanh toán.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (10/8) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 6/8, giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít. Giá xăng E5 hạ 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut hạ 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.