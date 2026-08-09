Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận tuần lao dốc.

Ngay phiên giao dịch đầu tuần (3/8), giá dầu thế giới đã "bốc hơi" khoảng 7%, xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc tấn công mới nhằm vào Iran với kỳ vọng sớm đạt được một thỏa thuận có thể giúp tăng nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh.

Giá dầu quốc tế tiếp tục giảm thêm 5% trong phiên giao dịch 4/8, sau khi các quan chức Mỹ và Qatar phát đi tín hiệu tích cực về tiến trình đàm phán với Iran, mở ra kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao có thể sớm đạt được, từ đó giúp khơi thông hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng đảm nhiệm vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng cung cấp hàng ngày trên toàn cầu trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra.

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 5/8, giá dầu thế giới diễn biến trái chiều khi giới đầu tư cân nhắc triển vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt, qua đó giúp hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và dòng chảy năng lượng từ Trung Đông sớm được khôi phục.

Tới phiên giao dịch 6/8, giá dầu thế giới tăng 3% sau khi xuất hiện thông tin một ủy ban của Quốc hội Iran đang xem xét dự luật cấm tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia bị coi là thù địch đi qua eo biển Hormuz. Dự luật này cũng đề xuất mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với các trường hợp vi phạm.

Giá xăng dầu trong nước tuần này được điều chỉnh giảm. Ảnh: Tuấn Hùng

Giá dầu quốc tế tiếp đà tăng hơn 1% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần (7/8), khi thị trường tiếp tục lo ngại về kết quả các cuộc đàm phán liên quan đến việc kiểm soát và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Như vậy, giá dầu thế giới trong tuần này ghi nhận 2 phiên tăng, 2 phiên giảm và 1 phiên diễn biến trái chiều.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent giảm hơn 8%, giá dầu WTI mất hơn 7% so với mức chốt của tuần trước.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần ở mức 83,55 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 78,18 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh đi xuống.

Cụ thể, theo kỳ điều hành ngày 6/8, giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut hạ 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.