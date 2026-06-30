Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (30/6).

Theo đó, xăng E5 tăng 1.426 đồng/lít, giá bán không cao hon 20.785 đồng/lít.

Xăng E10 tăng 1.287 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Giá dầu diesel giữ nguyên ở mức 21.886 đồng/lít.

Giá dầu mazut giữ nguyên ở mức 15.030 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng vào hôm nay đã đảo chiều đi lên sau 5 lần được điều chỉnh giảm liên tiếp.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 300 đồng/lít, dầu diesel và dầu mazut là 800 đồng/lít (kg).

Thời gian gần đây, giá xăng dầu giảm mạnh từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua.

Thực tế, ngoài phụ thuộc vào yếu tố giá thế giới, giá xăng dầu ở nước ta giảm mạnh từ mức đỉnh còn bởi hầu hết các loại thuế xăng dầu đều đã giảm về 0 sau khi xảy ra xung đột ở khu vực Trung Đông.

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Ảnh: Thạch Thảo

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 34 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, xăng E5 8% và xăng E10 7%.

Nghị quyết 34 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026. Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.