Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tuần này ghi nhận tuần lao dốc, với 4 phiên giảm và 1 phiên tăng.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần (22/6), giá dầu thế giới giảm hơn 3% khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung được xoa dịu sau các tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu quốc tế tiếp tục đi xuống ở phiên giao dịch 23/6, trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát tình hình vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sau những tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Ở phiên giao dịch 24/6, giá dầu thế giới tiếp đà giảm sâu. Trong phiên giao dịch này, cả dầu Brent và dầu WTI cùng mất khoảng 4%, trong đó giá dầu Brent rơi xuống mức thấp nhất kể từ trước khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát. Giá dầu lao dốc do lo ngại về nguồn cung hạ nhiệt khi ngày càng nhiều tàu chở dầu mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước ghi nhận tuần giảm mạnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 25/6, giá dầu quốc tế đảo chiều tăng hơn 2% sau khi một tàu chở hàng bị vật thể lạ đánh trúng gần Oman, khiến nỗ lực sơ tán tàu khỏi eo biển Hormuz phải tạm dừng và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (26/6), giá dầu thế giới giảm hơn 3% khi ngày càng nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt trước đó rời eo biển Hormuz, bất chấp việc một tàu hàng bị tấn công gần Vịnh Oman hôm 25/6.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent và giá dầu WTI đều "bốc hơi" khoảng 8%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 71,99 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 69,23 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu trong tuần này tiếp tục được điều chỉnh đi xuống.

Theo kỳ điều hành 25/6, giá xăng E5 giảm 767 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.359 đồng/lít. Giá xăng E10 giảm 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.

Đây là kỳ thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu điều chỉnh giảm. So với kỳ điều hành 26/2 (trước khi xảy ra xung đột địa chính trị tại Trung Đông), giá xăng E5 đang thấp hơn 165 đồng/lít, trong khi giá xăng E10 vẫn cao hơn 96 đồng/lít và dầu diesel cao hơn 2.587 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 25/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực có chung đường biên giới.