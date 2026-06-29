Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (29/6), giá dầu thế giới được điều chỉnh tăng nhẹ sau khi giảm mạnh vào tuần trước.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h50' ngày 29/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 72,32 USD/thùng, tăng 0,46% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 69,85 USD/thùng, tăng 0,9% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm khoảng 8%. Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 71,99 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần qua tại mức 69,23 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tuần này được dự báo đi lên trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục có các động thái đáp trả lẫn nhau khiến giới đầu tư lo ngại tính bền vững của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa hai nước.

Rạng sáng 28/6 (theo giờ địa phương), Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Iran tuyên bố việc này nhằm đáp trả các đợt không kích mới nhất của Washington vào lãnh thổ nước này.

Giá xăng dầu trong nước ở mức thấp. Ảnh: Nguyễn Huế

Động thái của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các kho chứa tên lửa, UAV và các trạm radar ven biển của Iran. Washington cho hay, chiến dịch được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào hoạt động vận tải thương mại trên eo biển Hormuz, trong đó có vụ UAV tấn công một tàu chở dầu treo cờ Panama vào ngày 27/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tehran tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên cách đây hai tuần, đồng thời cảnh báo Washington có thể mở rộng chiến dịch quân sự nếu Iran tiếp tục các hành động mà Mỹ coi là gây hấn.

Dữ liệu vận tải hàng hải mới nhất cho thấy lưu lượng vận chuyển qua eo biển Hormuz đã phần nào phục hồi sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Song các động thái đáp trả qua lại giữa Mỹ và Iran nói trên được xem là một phép thử đối với tính bền vững của thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (29/6) được áp dụng giá bán như sau:

Theo kỳ điều hành 25/6, xăng E5 có giá không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít. Xăng E10 giảm 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.

So với kỳ điều hành 26/2 (trước khi xảy ra xung đột địa chính trị tại Trung Đông), giá xăng E5 thấp hơn 165 đồng/lít, trong khi giá xăng E10 vẫn cao hơn 96 đồng/lít và dầu diesel cao hơn 2.587 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, tính đến ngày 25/6, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam ở mức thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực có chung đường biên giới.