Hôm nay (8/4), liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h30 hôm nay.

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 24.737 đồng/lít (giảm 691 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.799 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 26.536 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 42.841 đồng/lít (giảm 1.947 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 24.271 đồng/kg (giảm 322 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nam Khánh

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; Tổng thống Mỹ tuyên bố ngừng bắn 2 tuần với Iran; Iran sẽ dừng các cuộc tấn công nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, việc lưu thông qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo an toàn trong 2 tuần dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm.