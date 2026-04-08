Giá dầu thế giới hôm nay

Trong phiên giao dịch hôm nay (8/4), giá dầu trên thế giới giảm mạnh, xuống dưới 100 USD/thùng, sau những tuyên bố tích cực từ chiến sự tại Iran và việc Mỹ tuyên bố dừng tấn công, Israel đồng ý đàm phán với Iran.

Thông tin về khả năng ngừng bắn tạm thời giữa các bên liên quan đã làm dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung, kéo giá dầu rời khỏi mức đỉnh trước đó.

Mở cửa phiên giao dịch 8/4, giá dầu thô WTI có thời điểm giảm gần 19%, về 91,64 USD/thùng. Giá dầu Brent có thời điểm giảm 15%, về sát 93 USD/thùng.

Sau đó, giá dầu thế giới hồi phục nhẹ. Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 9h ngày 8/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được giao dịch ở mức 95,05 USD/thùng, giảm 13,01% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 97,18 USD/thùng, giảm 13,96% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran, với điều kiện Tehran đồng ý mở lại eo biển Hormuz.

Phía Iran cũng đã xác nhận chấp thuận lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Các cuộc đàm phán với Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức tại Islamabad - thủ đô Pakistan - vào ngày 10/4 tới.

Thêm vào đó, Israel đã đồng ý tạm dừng chiến dịch không kích nhằm vào Iran trong cùng khoảng thời gian trên. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra khả năng hạ nhiệt căng thẳng trên diện rộng tại khu vực Trung Đông.

Chiến sự tại Trung Đông đã kéo dài hơn một tháng, làm gián đoạn khoảng 20% dòng chảy dầu và LNG toàn cầu khi eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Trước khi có tín hiệu hạ nhiệt, giá dầu WTI tăng hơn 60% so với trước khi xung đột bùng phát. Giá nhiên liệu máy bay, dầu diesel và xăng đều tăng mạnh, làm gia tăng chi phí vận tải và sản xuất trên toàn cầu.

Dù giá dầu giảm mạnh nhưng vẫn còn ở mức cao. Ông Tom Graff, Giám đốc đầu tư tại Facet, nhận định rằng giá dầu có thể sẽ duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xảy ra chiến sự. Ông Tom Graff cũng cho rằng việc Iran đóng eo biển Hormuz chủ yếu mang tính chiến thuật đàm phán hơn là một chiến lược dài hạn.

Giá xăng dầu trong nước

Dựa trên kỳ điều hành gần đây nhất (vào đêm 3/4), giá xăng E5 RON92 hiện có giá bán không cao hơn 25.428 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 26.976 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel không cao hơn 44.788 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 24.593 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu hỏa không cao hơn 35.384 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ chi quỹ bình ổn từ nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel với mức 5.000 đồng/lít.

Bộ Công Thương khẳng định, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức trung bình và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới, ngoại trừ giá dầu diesel cao hơn Trung Quốc và Thái Lan.