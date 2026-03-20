Theo thông báo về tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) quý IV/2025 (từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 31/12/2025), số dư quỹ đầu kỳ ở mức gần 5.609 tỷ đồng và tăng lên gần 5.612 tỷ đồng vào cuối kỳ, chủ yếu do khoản lãi phát sinh trên số dư dương của quỹ đạt hơn 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều hành đã không trích lập và không chi sử dụng số dư quỹ trong kỳ.

Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết năm 2025 là hơn 5.611 tỷ đồng.

Theo phụ lục chi tiết, phần lớn doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu duy trì số dư quỹ dương. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư quỹ ở mức hơn 3.087 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Nhiều doanh nghiệp có số dư vài trăm tỷ đồng như: Công ty CP Thương mại dầu khí Đồng Tháp hơn 461 tỷ đồng, Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ gần 392 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM với hơn 329 tỷ đồng, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội gần 301 tỷ đồng.

Tiếp đó, Công ty CP Tập đoàn Dương Đông có số dư hơn 183 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoà Khánh hơn 165 tỷ đồng, Công ty CP Anh Phát Petro hơn 162 tỷ đồng, Công ty CP Hoá dầu Quân đội gần 106 tỷ đồng, Công ty TNHH xăng dầu Hồng Đức hơn 101 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có quy mô quỹ rất nhỏ như Công ty CP Phúc Lộc Ninh với gần 2,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Vĩnh Long Petro hơn 4,4 tỷ đồng. Có doanh nghiệp không phát sinh số dư là Công ty CP Apollo Oil ở mức 0 đồng.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp có số dư quỹ âm như: Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty CP (PVOil) âm hơn 138 tỷ đồng, Công ty TNHH Petro Bình Minh âm hơn 16 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn đầu tư phát triển Trường An âm hơn 14 tỷ đồng.