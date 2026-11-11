Giá xăng dầu hôm nay (11/11) trên thị trường thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng. Trong nước, giá các loại xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào chiều mai.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 10/11 được điều chỉnh giảm, xuống mức thấp nhất trong 2 tháng.

Chốt phiên giao dịch 10/11, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,17%, xuống còn 91,49 USD/thùng. Còn giá dầu WTI hạ 0,9%, kết phiên ở mức 86,04 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa thấp nhất của cả hai loại dầu tiêu chuẩn kể từ ngày 31/8.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (11/11), giá dầu WTI được điều chỉnh tăng nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h28' ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 91,49 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 86,24 USD/thùng, tăng 0,23% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trong phiên 10/11 giảm do những tín hiệu cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá các loại xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều mai. Ảnh: Thạch Thảo

Giá dầu đi xuống sau khi các quan chức Mỹ phát tín hiệu chưa cần triển khai thêm các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio cho biết đã thông báo với các đồng minh thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa hải quân của Mỹ đang phát huy hiệu quả, qua đó Tổng thống Donald Trump không cần triển khai thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran.

Trước đó, ngày 9/11, ông Donald Trump cho biết, ông dự định tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran, sau khi nhận được lời kêu gọi từ các lãnh đạo trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi cuộc gặp giữa các quan chức Nga và Ukraine tại Abu Dhabi. Đây là vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 2, do Mỹ làm trung gian.

Nga hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Arab Saudi. Do đó, nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình và Nga gia tăng xuất khẩu dầu thì có thể bổ sung nguồn cung, tạo thêm áp lực giảm giá dầu.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị thì những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ suy yếu cùng triển vọng nguồn cung được cải thiện tiếp tục tạo sức ép lên giá dầu thế giới.

Số liệu công bố mới đây cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tại Mỹ tăng cao hơn dự báo, khiến giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát trong cuộc họp vào tháng 12 tới.

Lãi suất cao làm tăng chi phí vay vốn, có thể kìm hãm tăng trưởng kinh tế và thu hẹp nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.

Thêm vào đó, giá năng lượng tăng cao do xung đột tại Trung Đông cũng khiến người tiêu dùng trên toàn thế giới có xu hướng cắt giảm mức sử dụng dầu.

Trong báo cáo mới đây, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm từ mức kỷ lục 104,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025 xuống còn 102,4 triệu thùng/ngày vào năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (12/11).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (11/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 5/11, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, từ 23.203 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 2.075 đồng/lít, từ 23.231 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, từ 28.876 đồng/lít xuống còn 28.696 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 1.969 đồng/kg, từ 23.974 đồng/kg xuống còn 22.005 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.