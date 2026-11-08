Táo Envy giảm giá xuống mức bình dân; sầu riêng Musang King nghịch vụ tăng giá mạnh; biểu giá điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh mới; giá xăng dầu tăng đẩy CPI tháng 10 tăng 0,2%... là những tin tức thị trường chú ý trong tuần.

Nho mẫu đơn, táo Envy đồng loạt giảm giá, từ tiền triệu nay xuống mức bình dân

Nhiều dòng trái cây từng định vị cao cấp như nho sữa, táo Envy hay kiwi đang giảm giá 15-50% so với trước nhờ nguồn cung dồi dào, ưu thế logistics và các ưu đãi thuế quan.

Khảo sát tại các chợ truyền thống ở TPHCM như Phạm Văn Bạch, Xóm Mới, Phạm Văn Hai gần đây cho thấy, trái cây nhập khẩu được bày bán la liệt từ sạp hàng ra vỉa hè, giá mềm hơn hẳn.

Nho ruby có giá 64.000 đồng/kg, nho đen, nho kẹo dao động quanh mức 85.000 đồng/kg. Riêng nho mẫu đơn có nhiều phân khúc, giá từ 55.000-80.000 đồng/kg tùy độ tươi.

Nhiều mặt hàng vốn thuộc phân khúc cao cấp nay giảm đáng kể, như kiwi còn khoảng 135.000 đồng/kg, giảm 15% so với cùng kỳ; táo Envy New Zealand size nhỏ (khoảng 170-180 g/quả) giá 139.000 đồng/kg, trong khi các đợt trước thường trên 200.000 đồng/kg.

Theo khảo sát tại một số hệ thống siêu thị, một số dòng trái cây thuộc phân khúc cao cấp cũng giảm giá đáng kể. Đơn cử như táo Envy 250 gram trở lên, giá chỉ 178.000-190.000 đồng/kg, giảm 82.000 đồng/kg so với thông thường; việt quất New Zealand giá từ 100.000-135.000 đồng/hộp 125 gram; kiwi vàng dao động từ 218.000-249.000 đồng/kg, giảm 15.000-20.000 đồng.

Sầu riêng Musang King nghịch vụ tăng giá mạnh vì khan hàng

Những ngày qua, thương lái ráo riết thu mua sầu riêng Musang King nghịch vụ tại khu vực miền Tây với giá 115.000-120.000 đồng/kg đối với hàng loại A.

Hàng loại B (dính lỗi vỏ hoặc mẫu mã nhẹ) cũng được thu mua quanh ngưỡng 100.000 đồng/kg. So với mức từ 50.000-70.000 đồng/kg hồi tháng 7 tại khu vực Tây Nguyên do ảnh hưởng của thời tiết, giá hiện nay đã tăng gấp đôi.

Không riêng Musang King, mặt bằng giá các giống sầu riêng khác tại miền Tây cũng ở mức cao. Sầu riêng Ri6 hiện được thương lái mua xô tại vườn với giá 70.000 đồng/kg, giá giao tại kho đạt 80.000 đồng/kg.

Tại thị trường bán lẻ TPHCM, giá cơm Musang King hiện khoảng 500.000 đồng/kg đối với loại 1. Cơm loại 2 có giá 390.000-400.000 đồng/kg, trong khi loại 3 dao động 290.000-300.000 đồng/kg. Dù giá bán cao, mặt hàng này vẫn có tệp khách hàng riêng.

Sầu riêng Việt Nam phụ thuộc thị trường Trung Quốc, thị phần lên đến 95,5%

Số liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt khoảng 3,45 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ chính với kim ngạch đạt gần 3,3 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ trọng của thị trường này trong tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam tăng từ 93,5% lên khoảng 95,5%, tương đương tăng 2 điểm phần trăm.

Biểu giá điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh mới

Nguồn: EVN

Nguồn: EVN

Giá điện sinh hoạt chuyển sang 5 bậc lũy tiến, cao nhất 3.844 đồng/kWh, gấp hơn 2 lần bậc 1. Thông tin được nêu ra trong buổi họp trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) diễn ra ngày 4/11.

Giá bán lẻ điện bình quân chính thức giảm 2% từ ngày 1/11/2026. Đây cũng là lần giảm giá điện bình quân đầu tiên sau 4 lần điều chỉnh tăng liên tiếp trước đó.

Tuy nhiên, do biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, một số hộ sử dụng nhiều điện vẫn có thể phải trả thêm.

Liên quan đến việc giá điện giảm bình quân 2% kể từ ngày 1/11, ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết doanh thu của tập đoàn dự kiến giảm gần 1.600 tỷ đồng/tháng.

Giá điện bán lẻ bình quân giảm từ ngày 1/11, đồng thời giá điện sản xuất cũng chính thức áp dụng khung giờ cao điểm mới. Trong đó, mức giá cao nhất là 3.586 đồng/kWh và thấp nhất chỉ 1.101 đồng/kWh.

Theo biểu giá mới, giá điện kinh doanh ở khung giờ cao điểm gấp 2,83-3,12 lần so với giờ thấp điểm tuỳ cấp điện áp. Đây cũng là nhóm khách hàng có biểu giá điện cao nhất hiện nay.

Theo Bộ Công Thương, nhóm khách hàng sạc xe điện hiện được áp dụng mức giá nằm giữa giá điện sản xuất và giá điện kinh doanh. Theo đó, khách hàng sạc xe điện có khả năng điều chỉnh thời gian sạc để tránh giờ cao điểm, qua đó góp phần giảm tải cho hệ thống điện.

Giá xăng giảm mạnh, dầu đồng loạt đi xuống

Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành 5/11 đồng loạt đi xuống.

Theo đó, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 giảm từ 23.203 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít, tương ứng giảm 2.305 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, từ 23.231 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S hạ 180 đồng/lít, từ 28.876 đồng/lít xuống còn 28.696 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg, từ 23.974 đồng/kg xuống còn 22.005 đồng/kg.

Trước đó, theo thông báo điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công Thương - Tài chính tối 3/11, giá bán lẻ tối đa xăng E5RON92 giảm 1.020 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III hạ 928 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.370 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 378 đồng/kg.

California Fitness & Yoga đóng thêm chi nhánh, cả nước chỉ còn một cơ sở mở cửa

Chuỗi California Fitness & Yoga thông báo tạm ngừng hoạt động thêm một chi nhánh tại TPHCM, đưa số câu lạc bộ còn hoạt động trên cả nước xuống một cơ sở duy nhất.

Ngay sau thông báo này, nhiều hội viên bày tỏ sự bất bình và lo ngại về những buổi tập đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Giá xăng dầu tăng đẩy CPI tháng 10 tăng 0,2%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng.

Tính chung 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%.