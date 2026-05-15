Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 14/5 gần như đi ngang.

Kết thúc phiên giao dịch 14/5, giá dầu Brent tăng 0,09%, lên mức 105,7 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 0,15%, giao dịch ở mức 101,17 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (15/5), giá dầu thế giới ít biến động.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h12' ngày 15/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,7 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 101,9 USD/thùng, tăng 0,73% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi ngang nhờ tín hiệu hạ nhiệt tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng, nơi trung chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu.

Truyền thông nhà nước Iran cho hay khoảng 30 tàu đã đi qua eo biển Hormuz. Tuy vậy, các cuộc tấn công và bắt giữ tàu tại đây vẫn diễn ra, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Trong khi đó, Reuters thông tin, các quan chức Nhà Trắng đang nỗ lực ngăn chặn những hệ lụy kinh tế và chính trị do cuộc chiến với Iran gây ra.

Nhà Trắng ngày 14/5 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí rằng eo biển Hormuz phải luôn được giữ thông suốt để bảo đảm tự do hàng hải và ổn định thương mại toàn cầu. Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh ngày 14/5.

Cũng theo Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn mua thêm dầu từ Mỹ nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ kể từ tháng 5/2025, sau khi Washington áp thuế nhập khẩu 20% trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều hôm qua (14/5).

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay được áp dụng giá bán như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 23.134 đồng/lít, giảm 656 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 24.078 đồng/lít, giảm 276 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.226 đồng/lít, giảm 268 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.585 đồng/kg, giảm 587 đồng/kg.

Tính từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giá xăng E5 RON92 đã giảm 6.980 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 9.762 đồng/lít và dầu diesel giảm mạnh 17.562 đồng/lít (7 kỳ điều chỉnh giảm kể từ mức đỉnh).

Theo dữ liệu ngày 14/5, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia láng giềng có chung đường biên giới.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, giá bán tại Thái Lan ở mức 35.896 đồng/lít, Campuchia 33.798 đồng/lít, Lào 40.096 đồng/lít và Trung Quốc 35.438 đồng/lít. Trong khi giá xăng tại Việt Nam là 24.078 đồng/lít.

Với mặt hàng dầu, giá bán tại Thái Lan là 33.778 đồng/lít, Campuchia 34.126 đồng/lít, Lào 44.052 đồng/lít và Trung Quốc 32.306 đồng/lít, còn giá dầu tại Việt Nam ở mức 27.226 đồng/lít.