Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó, xăng RON95 giảm 276 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.078 đồng/lít.

Giá xăng E5 giảm 656 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.134 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.226 đồng/lít.

Giá dầu mazut giảm 587 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.585 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực như Thái Lan.

Thống kê mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 4, các doanh nghiệp ở nước ta tiếp tục chi ra gần 716 triệu USD để nhập khẩu khoảng 0,76 triệu tấn dầu thô.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, lượng dầu thô nhập về lên tới hơn 3,79 triệu tấn, giá trị ước khoảng gần 2,4 tỷ USD. Theo đó, nhập khẩu dầu thô trong 4 tháng qua giảm mạnh 23,2% về lượng và giảm 16,4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong tháng 4 vừa qua, lượng nhập khẩu xăng dầu thành phẩm các loại đạt trên 0,77 triệu tấn, kim ngạch đạt gần 1,26 tỷ USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, nước ta đã nhập khẩu gần 4,13 triệu tấn xăng dầu các loại, giá trị ước hơn 4,26 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng mạnh 28,7% về lượng và tăng vọt 92,6% về giá trị.