Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên 13/5 quay đầu giảm, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng mạnh liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch 13/5, giá dầu Brent giảm 1,99%, xuống còn 105,6 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI giảm 1,14%, xuống mức 101,02 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (14/5), giá dầu thế giới biến động nhẹ.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h26' ngày 14/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,6 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 101,1 USD/thùng, tăng 0,05% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống trong bối cảnh giới đầu tư tập trung theo dõi những diễn biến của cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bên cạnh đó, lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cũng khiến giá dầu hạ nhiệt. Lạm phát trong tháng 4 tại Mỹ tăng mạnh nhất trong 3 năm làm tăng khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao, từ đó có thể tác động đến nhu cầu dầu mỏ.

Giá dầu leo thang thời gian qua kéo chi phí nhiên liệu tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát và được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của Mỹ trong những tháng tới.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi những diễn biến mới tại Trung Đông.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran đang đạt được tiến triển, mặc dù trước đó ông Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ phía Tehran và coi đó là điều “không thể chấp nhận được”.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu vào chiều nay (14/5).

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng 14/5 như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 23.790 đồng/lít. Xăng RON95 có giá không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Dầu mazut có giá không cao hơn 21.172 đồng/kg. Trong khi dầu diesel có giá không cao hơn 27.494 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam đang thấp hơn so với các nước có chung biên giới như Lào, Campuchia, Trung Quốc hoặc các nước lân cận như Thái Lan.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).