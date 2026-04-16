Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 15/4 ổn định trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu về khả năng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch 15/4, giá dầu Brent tăng 0,15%, lên mức 94,93 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,01%, lên mức 91,29 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (16/4), giá dầu thế giới ít biến động.

Giá dầu đi xuống. Ảnh: Nguyễn Huế

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 7h04' ngày 16/4 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 93,94 USD/thùng, tăng 0,15% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được niêm yết ở mức 90,96 USD/thùng, giảm 0,36% so với phiên liền trước.

Một số tín hiệu tích cực với thị trường dầu bước đầu đã xuất hiện.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xung đột giữa Mỹ và Iran sắp kết thúc. Ông Trump nhận định rằng thị trường chứng khoán sẽ bùng nổ khi xung đột chấm dứt.

Một số nguồn tin cho biết, Iran có thể xem xét cho phép tàu thuyền tự do đi lại qua phần lãnh thổ Oman thuộc eo biển Hormuz mà không lo bị tấn công, nếu đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm ngăn ngừa xung đột tái diễn.

Trong khi đó, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy, số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đang tăng dần, dù tổng lưu lượng vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường.

Giá xăng dầu trong nước

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 0h ngày 16/4.

Điểm đáng chú ý ở kỳ điều hành này là liên bộ quyết định giảm mạnh giá dầu diesel gần 2.000 đồng/lít và giảm hơn 2.200 đồng/kg với giá dầu mazut.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà trích lập quỹ 400 đồng/lít với dầu diesel và 800 đồng/kg với dầu mazut.

Trước đó, tại 2 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (ngày 8/4 và 9/4), giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh giảm rất mạnh.

Qua 2 kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 3.084 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 3.433 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 11.819 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg sau 2 kỳ điều hành trên.

Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước sáng 16/4 như sau:

Xăng E5 RON 92 có giá bán lẻ không cao hơn 23.760 đồng/lít. Còn giá xăng RON95-III không cao hơn 22.590 đồng/lít.

Dầu diesel có giá bán không cao hơn 31.041 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut không cao hơn 20.332 đồng/kg.

Giá xăng dầu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.